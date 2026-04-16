Іран допустив розблокування Ормузької протоки за однієї умови

Іран допускає варіант надання суднам вільного транзиту через оманський сектор Ормузької протоки в рамках діалогу зі Сполученими Штатами

Тегеран готовий відкрити частину маршруту лише в разі домовленостей зі США про уникнення ескалації

Іран розглянув можливість часткового розблокування Ормузької протоки, але прив’язав це рішення до результатів переговорів зі Сполученими Штатами. Йдеться про потенційний дозвіл для суден користуватися оманською частиною вузької ділянки протоки без втручання з боку Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За інформацією джерела агентства, Тегеран може погодитися не перешкоджати проходу суден через інший бік протоки, який перебуває у водах Оману. Такий крок розглядається як елемент ширших переговорів із Вашингтоном.

Водночас остаточне рішення залежить від того, чи будуть виконані вимоги Ірану щодо недопущення відновлення конфлікту. Конкретні параметри домовленостей наразі не розкриваються.

Джерело Reuters також зазначає, що наразі відсутня ясність щодо технічних аспектів реалізації цієї ініціативи. Зокрема, не уточнюється, чи передбачає пропозиція розмінування акваторії у разі наявності мін.

Також невідомо, чи поширюватиметься можливий режим вільного проходу на всі судна без винятку, включно з тими, що мають зв’язки з Ізраїлем.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп зробив заяву щодо розблокування Ормузької протоки – стратегічно важливого шляху для світового експорту нафти. За словами американського лідера, він відкриває артерію «назавжди» і вже отримав схвалення від Пекіна. Відкриття протоки є благом не лише для США, а й для всього світу, зокрема для Китаю. Він запевнив, що ситуація з блокадою «ніколи більше не повториться».

До слова, США під час переговорів у Ісламабаді запропонували Ірану повністю відмовитися від збагачення урану на 20 років. Вашингтон наполягав на довгостроковому обмеженні ядерної програми Тегерана як ключовій умові можливих домовленостей.

Втім Іран відкинув цю пропозицію та висунув альтернативу – заморозку збагачення урану на значно коротший термін, менше 10 років.Саме розбіжності щодо тривалості обмежень стали однією з головних причин, чому сторони поки не змогли досягти угоди.