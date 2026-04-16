Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іран допустив розблокування Ормузької протоки за однієї умови

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Іран допустив розблокування Ормузької протоки за однієї умови
Іран допускає варіант надання суднам вільного транзиту через оманський сектор Ормузької протоки в рамках діалогу зі Сполученими Штатами
фото: Reuters

Тегеран готовий відкрити частину маршруту лише в разі домовленостей зі США про уникнення ескалації

Іран розглянув можливість часткового розблокування Ормузької протоки, але прив’язав це рішення до результатів переговорів зі Сполученими Штатами. Йдеться про потенційний дозвіл для суден користуватися оманською частиною вузької ділянки протоки без втручання з боку Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За інформацією джерела агентства, Тегеран може погодитися не перешкоджати проходу суден через інший бік протоки, який перебуває у водах Оману. Такий крок розглядається як елемент ширших переговорів із Вашингтоном.

Водночас остаточне рішення залежить від того, чи будуть виконані вимоги Ірану щодо недопущення відновлення конфлікту. Конкретні параметри домовленостей наразі не розкриваються.

Джерело Reuters також зазначає, що наразі відсутня ясність щодо технічних аспектів реалізації цієї ініціативи. Зокрема, не уточнюється, чи передбачає пропозиція розмінування акваторії у разі наявності мін.

Також невідомо, чи поширюватиметься можливий режим вільного проходу на всі судна без винятку, включно з тими, що мають зв’язки з Ізраїлем.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп зробив заяву щодо розблокування Ормузької протоки – стратегічно важливого шляху для світового експорту нафти. За словами американського лідера, він відкриває артерію «назавжди» і вже отримав схвалення від Пекіна. Відкриття протоки є благом не лише для США, а й для всього світу, зокрема для Китаю. Він запевнив, що ситуація з блокадою «ніколи більше не повториться».

До слова, США під час переговорів у Ісламабаді запропонували Ірану повністю відмовитися від збагачення урану на 20 років. Вашингтон наполягав на довгостроковому обмеженні ядерної програми Тегерана як ключовій умові можливих домовленостей.

Втім Іран відкинув цю пропозицію та висунув альтернативу – заморозку збагачення урану на значно коротший термін, менше 10 років.Саме розбіжності щодо тривалості обмежень стали однією з головних причин, чому сторони поки не змогли досягти угоди.

Читайте також:

Теги: Іран війна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua