Кравченко наголосив, що фейкові листи надсилаються не лише від його, а і від імені голів низки районних державних адміністрацій Київщини

Кравченко звернувся до поліції з проханням розслідувати факт підробки документа та його підпису

Невідомі розсилають фейкові листи від імені начальника Київської ОВА Руслана Кравченка про допомогу військовим. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Кравченко звернувся до поліції з проханням розслідувати факт підробки документа та його підпису.

«До мене в руки потрапив лист, написаний нібито від мого імені одному з підприємців області. Все на «офіційному» бланку Київської обласної державної адміністрації, з печаткою та нібито моїм підписом. Хочу одразу сказати – це фейк!» – написав Кравченко.

Він оприлюднив фото фейкового листа.

Суть листа – допомогти підшефній 114 бригаді ТРО необхідним військовим обладнанням. Список чималий: біноклі, старлінки, квадракоптери, автівки, прилади нічного бачення тощо.

«Не посоромилися і грошей попросити – перерахувати 90 тис. на конкретний розрахунковий рахунок. Але «пісатєлі» прорахувалися. Бо підприємці Київщини знають, що КОДА і я як голова адміністрації такими методами не працюємо і не «вибиваємо» на допомогу військовим. Бізнесу Київщини не потрібні листи, щоб підтримувати ЗСУ. Райони, громади, благодійники і без цього активно купують необхідне для захисників», – зауважив він.

Кравченко нагадав, що КОДА з 2023 року виділила на допомогу військовим та заходи з підвищення обороноздатності понад 571 млн грн. «Щодо фейкового листа. Я вже звернувся до Головного управління Національної поліції у Київській області. Вимагаю розслідувати факт підробки документу та мого підпису. Винні мають бути знайдені та притягнуті до належної відповідальності», – додав він.

Кравченко також наголосив, що аналогічні листи надсилаються не лише від його, а і від імені голів низки районних державних адміністрацій Київщини.

«Розумію, що листи, які потрапили до мене, можуть бути не єдиними. Тому прошу всіх підприємців, хто отримав аналогічне «прохання» повідомити про це в КОДА та правоохоронцям. Маємо разом відбити бажання у шахраїв заробляти на армії. Шахрайський заробіток на війні та військових – злочин!» – додав Кравченко.

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