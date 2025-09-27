Лукашенко поговорив із Путіним про виживання

Лукашенко повідомив, що Росія має «дуже хорошу» пропозицію для України, на яку Києву «варто погодитися»

Білоруський диктатор розповів, що провів п’ять годин у Кремлі, обговорюючи з Путіним, як обом країнам «вижити»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про деталі свого візиту до Москви та переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, головна тема їхньої багаточасової зустрічі стосувалася «виживання» обох держав у сучасних геополітичних умовах. Як інформує «Главком», відео спілкування Лукашенка «з народом» опублікувало опозиційне білоруське видання Nexta.

Лукашенко заявив, що напередодні візиту до Могильовської області він провів у Кремлі тривалі переговори із президентом РФ, присвячені «виживанню» у складні часи.

«Учора практично весь день ми сиділи з Путіним і думали, як же нам вижити в ці складні часи. Росія, імперія величезна, багата, незліченне багатство. А сьогодні думаємо, як вижити разом. Здавалося б, що там думати – усе під ногами, але нічого подібного», – сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор додав, що світ «переділюють, рвуть на куски», і «починають душити».

Лукашенко також скористався нагодою, щоб налякати білорусів, які на його думку «погано працюють», можливою війною.

«Від нас не відстануть… Ну невже треба, щоб наше покоління знову пройшло через війну?», – заявив він людям.

Лукашенко також повідомив, що Росія має «дуже хорошу» пропозицію для України, на яку Києву «варто погодитися», щоб не «втратити країну».

Нагадаємо, 26 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Їхні переговори тривали 5 год. та 22 хв.

Раніше самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін шкодує, що розпочав війну проти України. Лукашенко визнав, що війна проти України розвивається не так, як Москва планувала спочатку. «Мені здається, що ця війна, ця спеціальна військова операція, пішла не так, як він думав», – сказав він.