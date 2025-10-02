Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Житомир: у гуртожитку спалахнула пожежа, студенти отруїлися чадним димом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Житомир: у гуртожитку спалахнула пожежа, студенти отруїлися чадним димом
Пожежа у житомирському гуртожитку
фото: t.me/zhytomyrskaODA

Студенти отримали отруєння продуктами горіння

Сьогодні, 2 жовтня, у Житомирі спалахнула пожежа у гуртожитку. Студенти-медики отруїлися чадним димом. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає «Главком».

Повідомляється, що о 20:32 в одній із кімнат п'ятиповерхового гуртожитку Житомирського медичного інституту виникла пожежа.

На місце події швидко прибули рятувальники ДСНС, яким вдалося оперативно локалізувати вогонь та повністю його загасити.

Житомир: у гуртожитку спалахнула пожежа, студенти отруїлися чадним димом фото 1
фото: t.me/zhytomyrskaODA

Внаслідок інциденту четверо студентів отримали отруєння продуктами горіння. Їм надали першу медичну допомогу на місці. Інші люди не постраждали.

Загалом майже 400 осіб, серед яких студенти та внутрішньо переміщені особи, за потреби будуть евакуйовані в інші місця проживання.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва сталось загоряння. Під час пожежі у гуртожитку вогнеборці вивели на свіже повітря 10 людей, серед яких дві дитини. 

Теги: пожежа отруєння студенти Житомир

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа у багатоповерховому житловому будинку ЖК «Нова Англія»
У столиці горів будинок ЖК «Нова Англія»: пожежники врятували 12 людей, серед них – діти
Вчора, 10:47
На одному з підприємства палає пожежа
На підприємстві у Чернігівській області сталась масштабна пожежа
1 жовтня, 00:59
Сума гранту для першокурсників визначатиметься за результатами мінімум двох предметів НМТ
У «Дії» з'явилися освітні гранти: хто може отримати
24 вересня, 20:25
На Київщині пролунали вибухи, ймовірно, горить нафтогазова база (оновлено)
На Київщині пролунали вибухи, ймовірно, горить нафтогазова база (оновлено)
14 вересня, 01:52
Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї РФ
Спецпризначенці та російські партизани вивели з ладу нафтопереробний завод у Краснодарському краї
7 вересня, 18:49
Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч
Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч
7 вересня, 07:10
Стовп диму здійнявся над заводом
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
7 вересня, 03:09
Трамп анонсував дзвінок Путіну
Атака на Дніпро, вибухи в Росії, заява Трампа: головне за ніч
5 вересня, 05:58
Дрони атакували Харківщину
Росія атакувала Харківщину: загинули працівники ремонтно-дорожньої служби
4 вересня, 23:10

Суспільство

3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У Пермському краї РФ горить хімічний завод «Азот» (відео)
У Пермському краї РФ горить хімічний завод «Азот» (відео)
Житомир: у гуртожитку спалахнула пожежа, студенти отруїлися чадним димом
Житомир: у гуртожитку спалахнула пожежа, студенти отруїлися чадним димом
Яке релігійне свято відзначається 3 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 жовтня 2025: традиції та молитва
Сумщина попрощалася з родиною Лєсніченків, яку вбила Росія (фото)
Сумщина попрощалася з родиною Лєсніченків, яку вбила Росія (фото)
Катастрофа Одеси може повторитись в інших містах: метеорологи б’ють на сполох
Катастрофа Одеси може повторитись в інших містах: метеорологи б’ють на сполох

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua