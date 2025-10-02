Житомир: у гуртожитку спалахнула пожежа, студенти отруїлися чадним димом

Студенти отримали отруєння продуктами горіння

Сьогодні, 2 жовтня, у Житомирі спалахнула пожежа у гуртожитку. Студенти-медики отруїлися чадним димом. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає «Главком».

Повідомляється, що о 20:32 в одній із кімнат п'ятиповерхового гуртожитку Житомирського медичного інституту виникла пожежа.

На місце події швидко прибули рятувальники ДСНС, яким вдалося оперативно локалізувати вогонь та повністю його загасити.

Внаслідок інциденту четверо студентів отримали отруєння продуктами горіння. Їм надали першу медичну допомогу на місці. Інші люди не постраждали.

Загалом майже 400 осіб, серед яких студенти та внутрішньо переміщені особи, за потреби будуть евакуйовані в інші місця проживання.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва сталось загоряння. Під час пожежі у гуртожитку вогнеборці вивели на свіже повітря 10 людей, серед яких дві дитини.