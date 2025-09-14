Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині пролунали вибухи, ймовірно, горить нафтогазова база (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині пролунали вибухи, ймовірно, горить нафтогазова база (оновлено)
фото: Укрінформ, ілюстративне

Офіційної інформації щодо вибухів на Київщині та пожежі наразі немає

У ніч на 14 вересня поблизу Василькова, що на Київщині, пролунали вибухи. Попри це, повітряну тривогу в області не оголошували. Про це повідомляє «Главком».

За даними місцевих телеграм-каналів, вибухи сталися близько 23:30. Загалом було чутно не менше десяти вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа на нафтогазовій базі. Очевидці повідомляють, що горять цистерни з паливом. На місці вже працюють екстрені служби.

Офіційної інформації щодо інциденту наразі немає. У мережі активно поширюються відео, що підтверджують факт вибухів і пожежі.

Підписуйтесь на телеграм-канал «Главкома»

Оновлення 01:45

Голова Київської ОВА Микола Калашник пише, що вибухи, які чули жителі області не повʼязані з повітряною атакою ворога.

«В межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал «Повітряна тривога» не оголошувався. На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом», – зазначив Лукашук.

Як повідомлялося, російські війська застосували газові труби для прихованого пересування диверсійних груп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DeepState.

Тактика застосування труб, раніше помічена біля Авдіївки та Суджі, тепер використовується для проникнення в Куп'янськ. Вхід у трубу розташований у районі Лиману Першого, і цей маршрут дозволяє російським силам діставатися околиць Куп'янська за чотири дні без значних втрат.

Раніше бійці 49 бригади розгородження Сил підтримки ЗСУ проривали російський кордон під час Курської операції. Тоді їхня німецька броньована інженерна машина Wisent трощила російські «зуби дракона», які мали стримати нашу бронетехніку. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Армія TV».

За словами головного сержанта роти 49 бригади Володимира, машина проста й надійна, нею легко керувати – наче легковим авто. Володимир жартує, що Wisent настільки комфортний, що він їздив би на ньому і по місту.

До слова, десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом. Вони мають на озброєнні Challenger 2 – основний бойовий танк третього покоління Великої Британії. Це важка машина, із додатковою бронею її вага сягає 78 тонн. 

Також бійці 33-ї механізованої бригади плавають на танку Leopard. Танкісти тренуються долати водні перешкоди, щоб бути готовими перепливати річки чи озера. 

Теги: пожежа Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
7 вересня, 03:22
Попри екстрене гальмування, зіткнення уникнути не вдалося
На Обухівщині під колесами потягу травмувався чоловік: поліція повідомила деталі події
21 серпня, 15:25
Пожежа знищила будівлю у парку
У столичному парку «Нивки» знищено двоповерховий будинок на воді (фото)
2 вересня, 12:38
У Києві тривога тривала понад 40 хвилин
У Києві тривога тривала понад 40 хвилин
9 вересня, 17:23
Пожежу вдалося ліквідувати вранці
На Волині рятувальники ліквідували масштабну пожежу після російського обстрілу
10 вересня, 09:16
Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї РФ
Спецпризначенці та російські партизани вивели з ладу нафтопереробний завод у Краснодарському краї
7 вересня, 18:49
Для харчування дітей в школах та дитсадках Фастова впродовж року постачатимуть вітчизняні овочі та турецькі яблука
Фастівська міськрада купила овочі для шкіл та садків у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах: розслідування
10 вересня, 19:38
Такий вигляд має квартира киянки після дронової атаки
Що допоможе вижити при атаці росіян? Киянка, у будинок якої влучив дрон, дала поради
11 вересня, 09:53
Залишки ракети з бойовою частиною Х-69
На Київщині на полі із соняшниками знайдено уламки ракети із бойовою частиною (фото)
12 вересня, 17:32

Новини

На Київщині пролунали вибухи, ймовірно, горить нафтогазова база (оновлено)
На Київщині пролунали вибухи, ймовірно, горить нафтогазова база (оновлено)
У Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході
У Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході
Митрополит Епіфаній уперше звершив молитву в Ближніх печерах Лаври
Митрополит Епіфаній уперше звершив молитву в Ближніх печерах Лаври
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд: розклад
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд: розклад
Продовольчі ярмарки у Києві 13-14 вересня: де можна придбати фермерські продукти
Продовольчі ярмарки у Києві 13-14 вересня: де можна придбати фермерські продукти
У одному зі столичних парків висадили сад Міявакі: чим цікавий цей метод озеленення
У одному зі столичних парків висадили сад Міявакі: чим цікавий цей метод озеленення

Новини

Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua