На Київщині пролунали вибухи, ймовірно, горить нафтогазова база (оновлено)

Офіційної інформації щодо вибухів на Київщині та пожежі наразі немає

У ніч на 14 вересня поблизу Василькова, що на Київщині, пролунали вибухи. Попри це, повітряну тривогу в області не оголошували. Про це повідомляє «Главком».

За даними місцевих телеграм-каналів, вибухи сталися близько 23:30. Загалом було чутно не менше десяти вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа на нафтогазовій базі. Очевидці повідомляють, що горять цистерни з паливом. На місці вже працюють екстрені служби.

Офіційної інформації щодо інциденту наразі немає. У мережі активно поширюються відео, що підтверджують факт вибухів і пожежі.

Оновлення 01:45

Голова Київської ОВА Микола Калашник пише, що вибухи, які чули жителі області не повʼязані з повітряною атакою ворога.

«В межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал «Повітряна тривога» не оголошувався. На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом», – зазначив Лукашук.

Як повідомлялося, російські війська застосували газові труби для прихованого пересування диверсійних груп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DeepState.

Тактика застосування труб, раніше помічена біля Авдіївки та Суджі, тепер використовується для проникнення в Куп'янськ. Вхід у трубу розташований у районі Лиману Першого, і цей маршрут дозволяє російським силам діставатися околиць Куп'янська за чотири дні без значних втрат.

Раніше бійці 49 бригади розгородження Сил підтримки ЗСУ проривали російський кордон під час Курської операції. Тоді їхня німецька броньована інженерна машина Wisent трощила російські «зуби дракона», які мали стримати нашу бронетехніку. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Армія TV».

За словами головного сержанта роти 49 бригади Володимира, машина проста й надійна, нею легко керувати – наче легковим авто. Володимир жартує, що Wisent настільки комфортний, що він їздив би на ньому і по місту.

До слова, десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом. Вони мають на озброєнні Challenger 2 – основний бойовий танк третього покоління Великої Британії. Це важка машина, із додатковою бронею її вага сягає 78 тонн.

Також бійці 33-ї механізованої бригади плавають на танку Leopard. Танкісти тренуються долати водні перешкоди, щоб бути готовими перепливати річки чи озера.