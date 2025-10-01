На підприємстві у Чернігівській області сталась масштабна пожежа

На одному з підприємства палає пожежа

У місті спостерігається сильна задимленість

У Корюківці на Чернігівщині на одному з підприємств триває масштабна пожежа. На місці події працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби, залучено рятувальників з сусідніх громад та Чернігова. Про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко, пише «Главком».

За словами Мірошниченка, у місті спостерігається сильна задимленість, тому мешканців просять обмежити перебування на вулицях.

Також повідомляється, що у Сосницькій громаді на Чернігівщині ворог атакував декілька населених пунктів, ймовірно, використовуючи балістичну ракету та БпЛА.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, 30 вересня, російські війська завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в районі Бобровиччини на Чернігівщині. Внаслідок атаки без електропостачання залишилася значна кількість споживачів.

Внаслідок чергової атаки російських військ на об'єкти енергетичної інфраструктури Чернігівської області без електропостачання залишилися 177 населених пунктів.

До слова, на Чернігівщині російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі.