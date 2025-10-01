Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На підприємстві у Чернігівській області сталась масштабна пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На підприємстві у Чернігівській області сталась масштабна пожежа
На одному з підприємства палає пожежа
фото: facebook.com/p/Павло-Мірошниченко

У місті спостерігається сильна задимленість

У Корюківці на Чернігівщині на одному з підприємств триває масштабна пожежа. На місці події працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби, залучено рятувальників з сусідніх громад та Чернігова. Про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко, пише «Главком».

За словами Мірошниченка, у місті спостерігається сильна задимленість, тому мешканців просять обмежити перебування на вулицях.

Також повідомляється, що у Сосницькій громаді на Чернігівщині ворог атакував декілька населених пунктів, ймовірно, використовуючи балістичну ракету та БпЛА.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, 30 вересня, російські війська завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в районі Бобровиччини на Чернігівщині. Внаслідок атаки без електропостачання залишилася значна кількість споживачів.

Внаслідок чергової атаки російських військ на об'єкти енергетичної інфраструктури Чернігівської області без електропостачання залишилися 177 населених пунктів.

До слова, на Чернігівщині російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі.

Теги: пожежа Чернігівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по Запоріжжю
Росія атакувала Запоріжжя: виникла пожежа, є руйнування, постраждалі
28 вересня, 02:21
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
Росіяни обстріляли Херсон: кадри від ДСНС
27 вересня, 10:51
Окупанти атакували Вінниччину
На Вінниччині окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури
27 вересня, 10:18
Трамп: Людей вбивають без жодної причини. Їхня економіка (Росії) котиться до біса. Вони піддають бомбардуванню все
Атака на НПЗ у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
26 вересня, 05:44
У Росії горить НПЗ
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Росії
26 вересня, 04:09
Дрони атакували Сумщину
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
У Києві горить будівля Кабіну після російської атаки
У Києві загорілась будівля Кабміну після атаки РФ (фото, відео)
7 вересня, 07:20
Стовп диму здійнявся над заводом
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
7 вересня, 03:09
Співробітники проводили роботи з розмінування місцевості
На Чернігівщині окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії
4 вересня, 15:50

Суспільство

На підприємстві у Чернігівській області сталась масштабна пожежа
На підприємстві у Чернігівській області сталась масштабна пожежа
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Укрзалізниця» повідомила, що ремонт на Ніжинському напрямку завершено
«Укрзалізниця» повідомила, що ремонт на Ніжинському напрямку завершено
«Не встигла замінити документи, а вже стала вдовою»: у Дніпрі Росія вбила чоловіка через півтора тижня після весілля
«Не встигла замінити документи, а вже стала вдовою»: у Дніпрі Росія вбила чоловіка через півтора тижня після весілля
Місячний календар на жовтень 2025: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на жовтень 2025: дати нового та повного Місяця
Ми обов’язково відповімо росіянам на їхні удари – Зеленський
Ми обов’язково відповімо росіянам на їхні удари – Зеленський

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua