У Києві рятувальники розрізали вщент розбитий Porsche, щоб визволити пасажирку

Автівка в’їхала у нежитлову будівлю на вулиці Менделєєва

У Печерському районі столиці рятувальники деблокували дівчину з понівеченої внаслідок ДТП автівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

26 квітня о 14:42 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобіля Porsche на вулиці Менделєєва.

Після зіткнення автомобіля із нежитловою будівлею у салоні затисло пасажирку й необхідна була допомога, щоб її визволити. Водія транспортного засобу забрала «швидка» до приїзду рятувальників.

За допомогою електроінструмента надзвичайники вирізали пасажирське сидіння авто та деблокували постраждалу.

Причину дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 22 квітня, у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 21 квітня на автодорозі Київ-Знам’янка сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув чоловік. 48-річний водій вантажного автомобіля DAF здійснив наїзд на 55-річного пішохода, який пересувався по проїжджій частині у кріслі колісному. Удар виявився смертельним: від отриманих травм потерпілий помер на місці ще до приїзду медиків.

До слова, у селі Нові Петрівці Вишгородського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 67-річний водій, керуючи автомобілем DAF CF 85, здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.