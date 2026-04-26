Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві рятувальники розрізали вщент розбитий Porsche, щоб визволити пасажирку

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: ДСНС Києва

Автівка в’їхала у нежитлову будівлю на вулиці Менделєєва

У Печерському районі столиці рятувальники деблокували дівчину з понівеченої внаслідок ДТП автівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

26 квітня о 14:42 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобіля Porsche на вулиці Менделєєва.

Після зіткнення автомобіля із нежитловою будівлею у салоні затисло пасажирку й необхідна була допомога, щоб її визволити. Водія транспортного засобу забрала «швидка» до приїзду рятувальників. 

За допомогою електроінструмента надзвичайники вирізали пасажирське сидіння авто  та деблокували постраждалу.

Причину дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 22 квітня, у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 21 квітня на автодорозі Київ-Знам’янка сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув чоловік. 48-річний водій вантажного автомобіля DAF здійснив наїзд на 55-річного пішохода, який пересувався по проїжджій частині у кріслі колісному. Удар виявився смертельним: від отриманих травм потерпілий помер на місці ще до приїзду медиків.

До слова, у селі Нові Петрівці Вишгородського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 67-річний водій, керуючи автомобілем DAF CF 85, здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Читайте також:

Теги: ДТП Київ рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Публікація матеріалу громадської організації «Голка» про економіку столичного матерополітену спровокувало дискусію на «Главкомі»
Метро за 64 грн: звідки береться ця цифра
22 квiтня, 18:07
Дорожники розпочали гарантійний ремонт важливої транспортної розв’язки на межі Оболонського та Подільського районів столиці
На важливому транспортному вузлі Києва рух обмежено до травня: де саме триватиме ремонт
1 квiтня, 09:39
Вогнеборці приборкали займання
В столиці дрон поцілив у склад: рятувальники показали результати атаки РФ
4 квiтня, 09:48
Київ накрив густий туман (фото)
Київ накрив густий туман (фото)
12 квiтня, 07:17
Знишений ракетним ударом будинок у Подільському районі
Ракета РФ знищила приватний будинок у Подільському районі (відео)
16 квiтня, 10:23
У грудні 2025 року зловмисник проходив медогляд у приватній клініці для продовження дозволу на володіння карабіном
Теракт у Києві. Правоохоронці перевіряють клініку, яка видала «психіатричну» довідку вбивці
21 квiтня, 11:13
Ігор Клименко наголосив, що неналежна реакція поліцейських на теракт є неприпустимою
Патрульні звільнені. Глава МВС розказав про поліцейських, які першими потрапили на місце теракту в Києві
21 квiтня, 11:30
Ігор Клименко висунув жорстку вимогу щодо нових призначень у Нацполіції
Теракт у Києві. Глава МВС розказав, які зміни чекають патрульних
21 квiтня, 12:09
Південний міст є найвищим у столиці. Він був відкритий 25 грудня 1990 року
Рух Південним мостом у Києві обмежено до 27 квітня (схема)
23 квiтня, 14:05

Новини

У Києві рятувальники розрізали вщент розбитий Porsche, щоб визволити пасажирку
У Києві рятувальники розрізали вщент розбитий Porsche, щоб визволити пасажирку
У Києві через негоду впав легендарний каштан
У Києві через негоду впав легендарний каштан
Київ накрив потужний град із грозою (відео)
Київ накрив потужний град із грозою (відео)
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
Куди сходити у Києві 27 квітня – 3 травня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 27 квітня – 3 травня: дайджест культурних подій
У Києві дівчина впала в неогороджену яму з водою, яку залишили комунальники
У Києві дівчина впала в неогороджену яму з водою, яку залишили комунальники

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua