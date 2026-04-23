Головна Київ Новини
search button user button menu button

Підпал авто бійця Третього армійського корпусу у столиці: поліція затримала зловмисника

Ірина Міллер
glavcom.ua

google social img telegram social img facebook social img
Грошей за виконане «завдання» зловмисник так і не отримав
фото: Національна поліція України

Зловмисник діяв на замовлення ворожих спецслужб

Поліцейські Києва затримали зловмисника, який на замовлення ворожих спецслужб підпалив автівку бійця Третього армійського корпусу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Днями до поліції надійшло повідомлення про підпал автомобіля Opel на вулиці Дружківській, що у Святошинському районі. На виклик виїхали оперативники районного управління, кримінальний розшук главку та співробітники СБУ.

Правоохоронці загасили займання та оперативно розшукали й затримали самого палія. Ним виявився 48-річний безробітний місцевий мешканець. У нього вилучили мобільний телефон, запалювальні засоби, сірники, а також ємності з легкозаймистою рідиною.

Правоохоронці оперативно розшукали й затримали палія
фото: Національна поліція України/Facebook
Речові докази, вилучені у палія
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідство встановило, що з чоловіком у месенджері зв’язався невідомий, який за 1 000 доларів запропонував підпалювати транспортні засоби з українською військовою символікою. Фігурант погодився на пропозицію та отримав від «куратора» детальну інструкцію щодо способу підпалу автівок.

Повідомляється, що вдень зловмисник підшукав на одній із вулиць неподалік будинку легковик, який належить військовому 3 ОШБ, придбав легкозаймисту рідину, а вночі підпалив транспортний засіб. Втім, грошей за виконане «завдання» зловмисник так і не отримав. Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років. На час слідства чоловік перебуватиме під вартою. 

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом жителям Кіровоградщини, які за винагороду спалили елітні позашляховики в центрі столиці. У січні 2025 року підозрювані близько п'ятої години ранку на замовлення облили легкозаймистою речовиною та підпалили автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у Печерському районі столиці. Власниця цього автомобіля проживає за кордоном. У подальшому, внаслідок поширення полум’я, вогонь перекинувся на припаркований поряд автомобіль Range Rover Evoque. Як наслідок два автомобілі було знищено вщент.

Теги: Київ слідство чоловік пожежа автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Підпал авто бійця Третього армійського корпусу у столиці: поліція затримала зловмисника
У Києві з’явився сквер імені Героя України Святослава Алексапольського
Обіцяли домовитися з ТЦК за $20 тис.: у Києві затримано співмешканців за підозрою у шантажі
У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки: на місто насуваються заморозки
Київській дитячій музичній школі №8 присвоєно ім’я видатного композитора Левка Колодуба
Рух Південним мостом у Києві обмежено до 27 квітня (схема)
Новини

Прес-релізи

21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua