Підпал авто бійця Третього армійського корпусу у столиці: поліція затримала зловмисника

Грошей за виконане «завдання» зловмисник так і не отримав

Зловмисник діяв на замовлення ворожих спецслужб

Поліцейські Києва затримали зловмисника, який на замовлення ворожих спецслужб підпалив автівку бійця Третього армійського корпусу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Днями до поліції надійшло повідомлення про підпал автомобіля Opel на вулиці Дружківській, що у Святошинському районі. На виклик виїхали оперативники районного управління, кримінальний розшук главку та співробітники СБУ.

Правоохоронці загасили займання та оперативно розшукали й затримали самого палія. Ним виявився 48-річний безробітний місцевий мешканець. У нього вилучили мобільний телефон, запалювальні засоби, сірники, а також ємності з легкозаймистою рідиною.

Правоохоронці оперативно розшукали й затримали палія фото: Національна поліція України/Facebook

Речові докази, вилучені у палія фото: Національна поліція України/Facebook

Слідство встановило, що з чоловіком у месенджері зв’язався невідомий, який за 1 000 доларів запропонував підпалювати транспортні засоби з українською військовою символікою. Фігурант погодився на пропозицію та отримав від «куратора» детальну інструкцію щодо способу підпалу автівок.

Повідомляється, що вдень зловмисник підшукав на одній із вулиць неподалік будинку легковик, який належить військовому 3 ОШБ, придбав легкозаймисту рідину, а вночі підпалив транспортний засіб. Втім, грошей за виконане «завдання» зловмисник так і не отримав. Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років. На час слідства чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом жителям Кіровоградщини, які за винагороду спалили елітні позашляховики в центрі столиці. У січні 2025 року підозрювані близько п'ятої години ранку на замовлення облили легкозаймистою речовиною та підпалили автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у Печерському районі столиці. Власниця цього автомобіля проживає за кордоном. У подальшому, внаслідок поширення полум’я, вогонь перекинувся на припаркований поряд автомобіль Range Rover Evoque. Як наслідок два автомобілі було знищено вщент.