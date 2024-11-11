Онлайн-відстрочка: скільки українців скористалися послугою у «Резерв+»

За словами міністра оборони, сьогодні онлайн-відстрочки доступні для студентів, аспірантів, докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення

Вже незабаром послуга онлайн-відстрочки стане доступною у застосунку й для багатодітних батьків, додав Умєров

Послугою онлайн-відстрочки з початку запуску у застосунку «Резерв+» скористалися вже 100 000 українців. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Це не просто цифра – це наш спільний успіх у напрямку прозорості, економії часу та скорочення обсягів бюрократії. Це правильні і потрібні кроки, які відповідають реальним запитам громадян», – написав Умєров.

За словами міністра оборони, сьогодні онлайн-відстрочки доступні для студентів, аспірантів, докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення.

Вже незабаром послуга стане доступною у застосунку й для багатодітних батьків, додав Умєров.

«Впроваджуючи цифрові рішення, ми будуємо зручну і прозору систему військового обліку для всіх. Наші технології служать вам», – підсумував міністр.

Нагадаємо, Кабмін після проведення аудиту запровадить чіткіші параметри критичності підприємств та бронювання працівників. Про це заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму. Шмигаль зазначив, що зокрема, планується запровадження норми не середньої зарплати регіоні, а встановити конкретну мінімальну суму, яка дасть змогу бронювати працівників.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив нові зміни до правил надання послуг поштового зв'язку. Вони регулюють процедуру доставки та вручення повісток.

До слова, Міноборони запроваджує новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Нововведення запровадять найближчим часом.