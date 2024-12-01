Для проходження ВЛК більше не потрібно буде йти до ТЦК: Міноборони анонсувало зміни

Впровадження реформи щодо ВЛК має завершитися у листопаді 2025 року

Тепер для проходження ВЛК достатньо буде візиту до цивільного медзакладу за місцем перебування

В Україні планують запровадити нову реформу військово-лікарських комісій, яка, як очікується, усуне необхідність відвідувати територіальні центри комплектування. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в Facebook, також про це йдеться на сторінці відомства.

Зазначаєтсья, що сучасна система ВЛК має двосторонні недоліки. З одного боку, вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав, а з іншого – не запобігає потраплянню на службу людей з серйозними захворюваннями, що створює додаткові труднощі для Збройних Сил.

Тепер військовозобов’язаним хочуть дозволити проходити ВЛК без звернення до ТЦК.

«Людині достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу. Зробити це можна буде за місцем перебування. А далі ніякої біганини державними установами – за людину бігатимуть дані. Весь обмін цифровими документами триватиме лічені хвилини», – пише Черногоренко.

Очікується, що впровадження реформи відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді 2025 року.

Перший етап цифрової реформи буде реалізовано протягом трьох місяців.

«Результат – електронне направлення на ВЛК у Резерв+ та, власне, сам висновок ВЛК в електронному вигляді», – повідомляє заступниця міністра.

Другий етап дозволить військовозобов’язаним самостійно обрати лікарню, де проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК. Його планують завершити до 1 червня 2025 року.

Що передбачає третій етап поки невідомо.

Нагадаємо, що військовозобов'язані громадяни, які раніше мали статус «обмежено придатний», повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Це потрібно зробити до 5 лютого 2025 року.

Раніше «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

Крім того, в Україні змінилися правила проходження військово-лікарської комісії.