Активи Жеваго залишаються під арештом – рішення апеляційного суду

Ще у 2023 році НАБУ повідомило власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго про підозру у наданні неправомірної вигоди

Нинішнє рішення Північного апеляційного господарського суду дозволяє зберегти заарештовані активи

Північний апеляційний господарський суд 7 листопада залишив у силі рішення про арешт низки активів Костянтина Жеваго за позовом Фонду гарантування вкладів. Про це йдеться в повідомленні фонду.

Зазначається, що Жеваго та належна йому Ferrexpo AG намагались оскаржити, зокрема, арешт 1% від статутного капіталу ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»; 1% від статутного капіталу ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» та 1% від статутного капіталу ТОВ «Біланіський гірничо-збагачувальний комбінат» – частини активів, що були заарештовані у 2023 році як забезпечення позову Фонду гарантування у справі №910/268/23.

У Фонді зауважують, що також була спроба оскаржити арешт усіх інших наявних в Україні активів власника банку «Фінанси та кредит».

«Нинішнє рішення Північного апеляційного господарського суду дозволяє зберегти заарештовані активи та у разі позитивного рішення суду за позовом Фонду гарантування до Жеваго на 46 млрд грн (справа №910/268/23) за рахунок їх стягнення отримати відшкодування збитків, завданих банку та його кредиторам діями акціонера банку «Фінанси та кредит». Ця справа нині перебуває на етапі підготовчих засідань у суді першої інстанції», – йдеться у повідомленні.

Як писав «Главком», Головне управління Національної поліції у Києві четвертий рік поспіль проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, де потерпілою стороною виступає Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра УПЦ МП.

За матеріалами справи, у січні 2015 року довірена особа Лаври та заступник начальника відділення №61 банку «Фінанси та Кредит» підписали депозитний договір. Згідно з його умовами, церковники назбирали $761 тис. і внесли їх на депозит.

Однак після закінчення дії вказаного договору Києво-Печерська Лавра не отримала ні свої кошти, ні нараховані дивіденди. У подальшому постановою правління Національного банку України від 17 грудня 2015 року №898 відкликано банківську ліцензію в АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Наступного дня, 18 грудня рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розпочато процедуру ліквідації банку.

Як відомо, банк «Фінанси та Кредит» належав олігарху-втікачу Костянтину Жеваго. У грудні 2022 року з’явилася інформація про затримання Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит українських правоохоронців. Наразі триває процес екстрадиції бізнесмена в Україну.

Крім цього, у травні 2024 року ДБР повідомило підозру Костянтину Жеваго та його трьом спільникам (колишнім голові правління банку та його двом заступникам) у справі виведення 519 млн грн з банку «Фінанси та Кредит».

«У травні 2007 року-жовтні 2010 року Жеваго сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та інші наближені до нього особи. Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха», – йшлося у заяві відомства.