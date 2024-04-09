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Злочини росіян проти журналістів. Страшна статистика Офісу генпрокурора

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Злочини росіян проти журналістів. Страшна статистика Офісу генпрокурора
«Журналісти ставали жертвами безпосередніх розстрілів, артилерійських обстрілів прифронтової території, ракетних ударів по Україні»
фото: Stas Yurchenko/Graty

З початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили 49 журналістів

Обласні прокуратури здійснюють процесуальне керівництво в 92 кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів проти журналістів, а Офіс Генерального прокурора – у семи. Найбільше таких фактів зафіксовано в Донецькій, Київській, Луганській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях, повідомляє інформаційна служба НСЖУ.

Статистику щодо скоєних окупантами злочинів та кримінальних проваджень навів керівник відділу взаємодії з міжнародними державними та неурядовими організаціями департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора України Олександр Зюзь під час відкриття кампанії Ради Європи «Журналісти мають значення».

За словами Зюзя, під час здійснення досудового розслідування в кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів проти працівників медіа з початку повномасштабного вторгнення встановлено загибель 49 журналістів (з яких 7 іноземців), 43 журналісти отримали поранення (з яких 19 іноземців), та 19 журналістів були незаконно затримані або позбавлені волі.

«Журналісти ставали жертвами безпосередніх розстрілів, артилерійських обстрілів прифронтової території, ракетних ударів по Україні. Їх піддавали незаконним затриманням, тортурам, катуванням та нелюдському поводженню. Дехто з них і нині перебуває на тимчасово окупованих територіях та територіях РФ як цивільний заручник», – наголосив прокурор.

Від початку повномасштабного вторгнення до суду скеровано чотири обвинувальні акти у кримінальних провадженнях стосовно 10 осіб в порядку спеціального досудового розслідування. З них засуджено заочно 3 особи – одну особу до 9 років позбавлення волі, двох осіб – до 12 років позбавлення волі. Також є повідомлення про підозру за фактом ракетних обстрілів, під час яких загинули та отримали поранення журналісти.

Крім того, Київська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця збройних сил РФ, який погрожував фізичною розправою одному з журналістів. Вироком Солом’янського районного суду вказану особу визнано винною та засуджено до позбавлення волі строком 9 років.

Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду в порядку спеціального судового провадження обвинувальний акт стосовно двох осіб, які ув’язнили журналіста в Каховському районному відділі поліції ГУНП в Херсонській області та спричинили йому тілесні ушкодження. За результатами розгляду вказаних осіб визнано винними та засуджено до позбавлення волі.

Олександр Зюзь нагадав, що в останньому звіті моніторингової місії ООН було зазначено, що до категорії осіб, які зазнавали незаконного позбавлення волі, тортур та нелюдського поводження, серед інших категорій зараховано посадовців органів місцевого самоврядування, активістів і журналістів.

«Ми працюємо на міжнародній арені, щоб притягати до відповідальності осіб, винних у скоєнні таких воєнних злочинів. У кожному випадку ми спілкуємося з представниками країн, до громадян якої належить та чи інша особа, щоб відкрити провадження в рамках універсальної юрисдикції і здійснювати спільне розслідування – або в рамках виконання запитів про міжнародну правову допомогу, або при створенні спільних слідчих груп із компетентними органами різни країн. Така група в нас уже працює з компетентними органами Ірландії та Франції за фактом загибелі французько-ірландського журналіста», – зазначив він.

Зюзь повідомив, що прокуратура виконує також запити інших країн щодо загибелі іноземних журналістів – надає інформацію і співпрацює іншими способами. Він додав, що Офіс Генпрокурора долучений до створення Міжнародної платформи щодо повернення цивільних полонених, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і на території РФ, у числі яких також є журналісти.

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Теги: окупанти журналіст поранення розслідування прокурор статистика прокуратура

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