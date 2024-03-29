Дрони для ЗСУ. Нова голова Рахункової палати анонсувала результати масштабного аудиту

Піщанська: На травень планується засідання, де розглядатимуться результати аудиту закупівлі, розробки і модернізації озброєння та військової техніки Міністерством оборони

За 2022-2023 роки Рахункова палата скерувала 36 повідомлень за результатами аудитів до правоохоронних органів

На серпень 2024 року Рахункова палата запланувала розгляд звіту стосовно аудиту закупівель БпЛА Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації за 2022-2023 роки. Про це в інтерв'ю «Главком» повідомила нова керівниця Рахункової палати Ольга Піщанська.

За словами Піщанської, під час розгляду звіту, охопити перевіркою планується більше 45 млн грн.

Як відомо, минулого року Рахункова палата затвердила аудит Міністерства оборони, який спричинив хвилю звільнень топпосадовців, зокрема міністра Олексія Резнікова. За словами Ольги Піщанської, такий аудит і є прикладом важливості діяльності Рахункової палати.

Нова голова навела декілька прикладів результатів роботи у цифрах:

За 2022 рік Рахункова палата скерувала 16 повідомлень за результатами аудитів до правоохоронних органів і чотири – до Ради нацбезпеки і оборони. Розпочато 12 досудових розслідувань у кримінальних провадженнях;

У 2023 році направлено 20 повідомлень до правоохоронців щодо виявлених ознак кримінальних порушень. Розпочато сім досудових розслідувань у кримінальних провадженнях.

«Але Рахункова палата – це не НАБУ. Така каральна функція – не основний наш функціонал. Ми повинні знайти причину, чому порушення відбулося та як зробити, щоб воно не повторювалося», – наголосила Піщанська.

Щодо прогнозів на 2024 рік, за словами посадовиці, наперед не можна передбачити, скільки значних порушень вдасться знайти і в яких аудитах. Піщанська повідомила, що на травень планується засідання, де розглядатимуться результати аудиту закупівлі, розробки і модернізації озброєння та військової техніки Міністерством оборони.

«Тут Рахункова палата аналізувала діяльність Міноборони та Генерального штабу у період 2022-23 років. Обсяг коштів – близько пів мільярда гривень», – зауважила керівниця Рахункової палати.

Також у планах відомства на серпень, як вже зазначалося вище, розгляд звіту стосовно аудиту закупівель безпілотних систем Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації за 2022-2023 роки.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована прокуратура викрили організовану групу у складі з керівництвом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), які заволоділи державними коштами на суму понад 62 млн грн.

Кабінет міністрів України звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника.

Як відомо, 10 січня, Верховна Рада призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську. За кандидатуру Піщанської віддали голоси 252 народні депутати