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У Харкові пролунали вибухи, місто атакували КАБами

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Харкові пролунали вибухи, місто атакували КАБами
В мерії підтвердили дані про вибухи та закликали жителів Харкова бути обережними
фото з відкритих джерел

Дані про загиблих та поранених, а також про можливі руйнування, наразі відсутні

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто передуває під авіаударами з боку російських загарбників. Про це повідомили  Харківський міський голова Ігор Терехов та керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в обласному центрі було чути близько 15:27.

В мерії підтвердили дані про вибухи та закликали жителів Харкова бути обережними.

«Окупанти завдають ударів! Харків та Харківський район: будьте в укриттях!» - застеріг Синєгубов. 

Згодом Терехов уточнив, що по місту, за попередньою інформацією, російські окупанти скинули керовані авіабомби. Даних про загиблих та поранених, а також про можливі руйнування, наразі немає

«Попередньо Харків був атакований КАБами. Щодо жертв та руйнувань - інформація уточнюється», - написав мер у своєму Telegram.

Зазначимо, що в кількох регіонах України через балістику та Ту-22м3 оголошено повітряну тривогу.  Невдовзі після оголошення тривоги звуки вибухів чули у Запоріжжі.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров о 15:18 повідомив, що в місті було чути вже другий вибух.

Нагадаємо, у ніч на 5 квітня ворог атакував дронами Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Українська військові збили всі чотири дрони.

До слова, триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Харків вибух окупанти військові Telegram місто Іван Федоров ворог

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