Молоко, сир та масло можуть подорожчати: прогноз на осінь

Окремим фактором здорожчання стали перебої у ланцюгах постачання після російських ударів по розподільчих центрах

Асоціація виробників молока: торговельні мережі можуть перекласти збитки на покупців

В Україні восени може зрости вартість молочної продукції на тлі перебоїв у постачанні та збільшення витрат виробників і торговельних мереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію виробників молока.

Які ціни зафіксували наприкінці серпня

За даними Асоціації виробників молока, на кінець серпня середня вартість пастеризованого молока жирністю до 2,6% у плівці становила 50,55 грн за кг. За місяць ціна зросла на 3,7%, а за рік – на 11,2%. Молоко в пластиковій пляшці коштувало в середньому 68,44 грн за кг – на 2,1% більше, ніж місяцем раніше, і на 7% більше, ніж торік.

Середня ціна кефіру жирністю 2,5% у плівці становила 59,44 грн за кг, а в пластиковій пляшці – 80,53 грн. Сметана жирністю 15% коштувала 195,32 грн за кг у стаканах та 156,23 грн у плівці.

За рік помітніше подорожчали окремі види йогуртів та сирів. Середня ціна питного йогурту становила 130,75 грн за кг – на 14% більше, ніж торік. Ложковий йогурт коштував 178,65 грн за кг, що на 13% дорожче за минулорічний показник.

Середня вартість кисломолочного сиру жирністю 9% сягнула 292,17 грн за кг. Вершкове масло українського виробництва коштувало 591,45 грн за кг.

Середня ціна твердого сиру «Український» становила 618,76 грн за кг, «Голландського» – 626,08 грн, «Маасдаму» українського виробництва – 747,57 грн, «Гауди» – 615 грн, а моцарели – 571,11 грн за кг.

Окремі позиції за останній рік подорожчали на:

11,2% – молоко в плівці;

14% – питний йогурт;

13% – ложковий йогурт;

9% – сир «Гауда»;

8% – сир «Український».

Що може вплинути на ціни восени

В Асоціації виробників молока зазначають, що попит на продукцію залишається слабким. Серед причин називають низьку купівельну спроможність населення, виїзд частини споживачів за кордон та проблеми з доставкою продукції від підприємств до торговельних мереж.

Окремим фактором стали перебої у ланцюгах постачання після російських ударів по розподільчих центрах. Традиційна схема передбачала доставку готової продукції від молокопереробного підприємства до розподільчого центру торговельної мережі, а звідти – до супермаркетів. За оцінкою асоціації, цей ланцюжок нині порушений.

На тлі проблем із логістикою зростають витрати виробників і переробників. АВМ прогнозує подальше підвищення цін на молочну продукцію на полицях магазинів.

«Молочні продукти можуть подорожчати на 20–25%, оскільки торговельні мережі будуть намагатися перекласти понесені збитки на плечі споживачів», – зазначили в асоціації.

В АВМ також попереджають, що подорожчання може призвести до подальшого скорочення споживання молочних продуктів.

Ситуацію, за оцінкою асоціації, могли б покращити довгострокові кредити для торговельних мереж з боку Європейського союзу. Для цього уряд України має досягти відповідних домовленостей із європейськими партнерами.

Масло восени дешевшати не буде

Окремо в АВМ звернули увагу на ситуацію з вершковим маслом. На початку осені його здешевлення не очікується.

Попри значні запаси продукції на молокопереробних підприємствах, у серпні виробники не поспішали продавати масло за мінімальними цінами. Частина компаній стимулювала продажі фасованої продукції акційними пропозиціями.

Водночас дешевих пропозицій на внутрішньому ринку стає менше, а нижня межа цінового діапазону фактично стабілізувалася. На експортних ринках масло дорожчає через скорочення виробництва молока-сировини в Європі. В АВМ припускають, що восени європейські ціни на масло можуть зрости ще більше.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що в Україні скоротилося виробництво молока-сировини. У липні господарства всіх категорій виробили 563,70 тис. тонн – на 15% менше, ніж за аналогічний місяць 2025 року. Причиною падіння показників стала аномальна спека.