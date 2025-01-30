Головна Техно Авто
search button user button menu button

Підрозділи ЗСУ почнуть використовувати безшумного робота-логіста

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підрозділи ЗСУ почнуть використовувати безшумного робота-логіста
Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою
фото: Міноборони

Робот призначений для виконання логістичних, евакуаційних завдань у районі бойових дій

Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» українського виробництва. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних, евакуаційних завдань у районі бойових дій. Начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки  полковник Володимир Рочняк розповідає, що «Змій логістичний» залишається малопомітним на місцевості завдяки незначній висоті.

«Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою», – підкреслює Рочняк.

Маси робота та тяглового зусилля вистачає, щоб вивезти з небезпечної зони людей, вантаж та витягнути легку автотехніку. Крім того, на «Змія логістичного» можна встановити додаткові модулі. 

Робот має безшумний електричний двигун та рухається на металевих колесах з широкими ґрунтозачіпами. Таким чином, він може подолати бездоріжжя, каміння, трясовину і неглибокі водні перешкоди. 

До речі, керує роботом оператор з безпечної відстані.

Раніше дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у Тверській області РФ. Унаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області.

Нагадаємо, США переправили приблизно 90 ракет-перехоплювачів системи Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі для подальшої доставки в Україну. За інформацією Axios, нещодавно літаки ВПС США С-17 здійснити переліт з авіабази на півдні Ізраїлю до польського Жешува, який є вузловим пунктом постачання озброєнь в Україну.

Читайте також:

Теги: ЗСУ армія війна озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Авто

Підрозділи ЗСУ почнуть використовувати безшумного робота-логіста
Підрозділи ЗСУ почнуть використовувати безшумного робота-логіста
Стало известно, какая страна вскоре полностью перейдет на электромобили
Стало известно, какая страна вскоре полностью перейдет на электромобили
Стало відомо, яка країна незабаром повністю перейде на електромобілі
Стало відомо, яка країна незабаром повністю перейде на електромобілі
Nissan припинить виробництво двох преміальних кросоверів: що випустять натомість
Nissan припинить виробництво двох преміальних кросоверів: що випустять натомість
У Пакистані з'явилась дешева копія Tesla Cybertruck
У Пакистані з'явилась дешева копія Tesla Cybertruck
Toyota Land Cruiser Prado отримав екстремальну версію для бездоріжжя (фото)
Toyota Land Cruiser Prado отримав екстремальну версію для бездоріжжя (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
28K
Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
19K
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
17K
Цьогоріч українцям доведеться платити за в’їзд до Польщі
15K
Туреччина закриває тисячі готелів

Новини

Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Сьогодні, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Вчора, 05:58

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua