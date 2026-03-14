Українець, якого затримали та судили в Ірані, розповів, як йому дивом вдалося врятуватися

Мандрівник Артем Сурін сидів у тюрмі Корпусу вартових ісламської революції

Професійний мандрівник Артемій Сурін розповів про затримання в Ірані під час своєї навколосвітньої подорожі. Його звинуватили у шпигунстві та ув’язнили, однак згодом один із представників Корпусу вартових ісламської революції скасував рішення суду і дозволив йому вийти на волю. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Сурін – перший українець, який здійснив навколосвітню подорож без авіаперельотів. За його словами, до повномасштабної війни він відвідав понад 150 країн.

«Кульмінацією цього була кругосвітня подорож за канонами Британського королівського географічного товариства, що значило, що я мав перетнути увесь світ, усі меридіани, побувати на всіх континентах і зробити це без жодного авіаперельоту», – розповів він.

Під час цієї подорожі він перетнув Європу, Атлантичний океан, Африку, обидві Америки, побував в Антарктиді, перетнув Тихий океан, відвідав Австралію та Нову Зеландію і дістався Азії. Фінальною частиною маршруту мав стати Іран і країни Кавказу.

Однак саме там, за словами мандрівника, на нього чекало найважче випробування.

«Я був затриманий і звинувачений у шпигунстві проти Ісламської Республіки Іран», – сказав Сурін.

Його затримали після зйомок для документального фільму, хоча мандрівник напередодні отримав на це дозвіл. Уже наступного дня відбувся суд.

«У мене не було ані перекладача, ані адвоката. Суддя навіть не чув, що я розповідаю… Потім встав, сказав щось на фарсі. Водій переклав мені: «Громадянин України Сурін Артемій звинувачується у шпигунстві проти Ісламської Республіки Іран. Суд постановляє заарештувати», – розповів він.

Покаранням за такі звинувачення може бути або довічне ув’язнення, або смертна кара.

«Це ніби бетонна плита просто впала на тебе», – згадує Сурін.

Після суду його відправили до тюрми в пустелі, де, за словами українця, його зустріли побиттям.

«Коли вже заводили мене в ту тюрму… мене зустріли ударом в потилицю», – сказав він.

Згодом Суріна перевели до тюрми Корпусу вартових ісламської революції у місті Ардакан, де почалися багатогодинні допити. Під час них перевіряли його документи, техніку та деталі біографії.

«Потім вони почали задавати дивні питання. Наприклад: як звали твого сусіда, коли ти був у дитинстві? Як звали твою першу вчительку?», – розповів мандрівник.

Ключовим, за його словами, став один із допитів, коли офіцер переглядав його телефон і побачив фотографію нареченої.

«Він зупинився, повертає мій телефон і каже: «Хто це?»… Я пояснив, що це моя наречена Маруся», – сказав Сурін.

Після цього офіцер показав фото своєї родини. А потім несподівано скасував усі попередні рішення щодо українця.

«Він просто бере всю справу… ставить печатку і відміняє все, що було в суді. І каже, що ви можете йти», – розповів Сурін.

Артем Сурін після звільнення фото з відкритих джерел

Після звільнення мандрівник зв’язався з посольством України, де йому сказали негайно сховатися і чекати дипломатів.

«Посол каже: «Сховайся десь, ми виїжджаємо за тобою. Це диво, що тебе звільнили, цього не може бути», – сказав мандрівник.

За словами Суріна, в Ірані офіцери КВІР мають надзвичайні повноваження.

«Офіцер КВІР може відмінити рішення будь-якого суду», – зазначив він.

Також мандрівник висловив сумнів, що нинішню владу Ірану можна змінити зовнішнім тиском.

«Я впевнений, що зовнішніми ударами, які зараз є, на жаль, не повалити цього спрута… Були шанси, коли були протести кілька місяців тому. Лише ось такі народні, серйозні протести можуть… Але ми бачимо, що протестів зараз немає», – сказав Сурін.