У Японії та Аргентині дипломати й місцеві громади утворили «Ланцюги єдності» до Дня Соборності України

Учасники акції у Токіо до Дня Соборності України утворили живий ланцюг
Посольство України в Японії/Facebook

В Аргентині захід до Дня Соборності України провели біля пам’ятника Шевченка

24 січня в деяких країнах світу пройшли заходи з підтримки України в День Соборності. Дипломати, місцеві та українські громади Токіо й Аргентини вийшли на вулиці, де створили живі «Ланцюги єдності». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення посольств України в Японії та Аргентини.

День Соборності України в Аргентині

Посольство України в Аргентині/Facebook

У суботу, 24 січня в столиці Аргентини в Буенос-Айресі в парку Трес де Фебреро зібралися дипломати, українська діаспора та місцеві мешканці. Повідомляється, що цей захід організувала Українська центральна репрезентація в Аргентинській Республіці.

Захід до Дня Соборності України провели біля пам’ятника Тарасу Шевченка. До події долучитися також члени Уряду автономного міста Буенос-Айрес. Ще були присутні аргентинці, які стояли на захисті України у війні з Росією. Усі учасники заходу створили «Ланцюг єдності», взявшись за руки. «Єдність українського народу – як в Україні, так і за її межами – залишається ключовою умовою нашої стійкості», – зазначили в посольстві.

Посольство України в Аргентині/Facebook

Крім святкової мети заходу, присутніх закликали підтримати благодійний збір для закупівлі обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури України, яку щодня намагаються знищити росіяни.

День Соборності України у Японії

Посольство України в Японії/Facebook

День Соборності України також відзначили в столиці Японії (Токіо). Урочистий захід відбувся в неділю, 25 січня. Цю акцію організувала спільнота Stand with Ukraine Japan. Учасники акції утворили живий ланцюг. Крім цього, вони вийшли на вулиці з плакати та прапорами України.

Посольство України в Японії/Facebook

«Ця акція стала нагадуванням про цінність єдності українців у своєму прагненні до свободи та справедливості. Вона засвідчила, що наша сила – у солідарності та взаємній підтримці, у здатності разом долати виклики та будувати вільне майбутнє», – зазначили в посольстві. До заходу, крім українців та місцевих мешканців долучився посол України Юрій Лутовінов разом із дипломатами. Відомо, що організація Stand with Ukraine Japan вже чотири роки поспіль влаштовує демонстрації в підтримку України.

Раніше «Главком» розповідав про те що у четвер, 22 січня 2026 року, Україна відзначала День Соборності. Це свято символізує єдність українських земель і нагадує про вагому історичну подію – проголошення Акта Злуки між Українською Народною Республікою (УНР) та Західноукраїнською Народною Республікою (ЗУНР). У 2026 році цей день відзначатиметься в умовах, що зберігають певні обмеження через безпекову ситуацію в країні, однак українці вкотре виявлять своє прагнення до єднання.

Також повідомлялося, як президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Соборності. Зеленський оприлюднив у соцмережі ролик з нагоди свята.

