У Японії та Аргентині дипломати й місцеві громади утворили «Ланцюги єдності» до Дня Соборності України

В Аргентині захід до Дня Соборності України провели біля пам’ятника Шевченка

24 січня в деяких країнах світу пройшли заходи з підтримки України в День Соборності. Дипломати, місцеві та українські громади Токіо й Аргентини вийшли на вулиці, де створили живі «Ланцюги єдності». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення посольств України в Японії та Аргентини.

День Соборності України в Аргентині

У суботу, 24 січня в столиці Аргентини в Буенос-Айресі в парку Трес де Фебреро зібралися дипломати, українська діаспора та місцеві мешканці. Повідомляється, що цей захід організувала Українська центральна репрезентація в Аргентинській Республіці.

Захід до Дня Соборності України провели біля пам’ятника Тарасу Шевченка. До події долучитися також члени Уряду автономного міста Буенос-Айрес. Ще були присутні аргентинці, які стояли на захисті України у війні з Росією. Усі учасники заходу створили «Ланцюг єдності», взявшись за руки. «Єдність українського народу – як в Україні, так і за її межами – залишається ключовою умовою нашої стійкості», – зазначили в посольстві.

Крім святкової мети заходу, присутніх закликали підтримати благодійний збір для закупівлі обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури України, яку щодня намагаються знищити росіяни.

День Соборності України у Японії

День Соборності України також відзначили в столиці Японії (Токіо). Урочистий захід відбувся в неділю, 25 січня. Цю акцію організувала спільнота Stand with Ukraine Japan. Учасники акції утворили живий ланцюг. Крім цього, вони вийшли на вулиці з плакати та прапорами України.

«Ця акція стала нагадуванням про цінність єдності українців у своєму прагненні до свободи та справедливості. Вона засвідчила, що наша сила – у солідарності та взаємній підтримці, у здатності разом долати виклики та будувати вільне майбутнє», – зазначили в посольстві. До заходу, крім українців та місцевих мешканців долучився посол України Юрій Лутовінов разом із дипломатами. Відомо, що організація Stand with Ukraine Japan вже чотири роки поспіль влаштовує демонстрації в підтримку України.

