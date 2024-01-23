Зупинити допомогу біженцям. Лещенко хотів виправдатися, проте розлютив соцмережі

Радник Офісу Президента наголосив, що «ніхто не дякує тим, хто почав моїм словам давати токсичні інтерпретації або взагалі вигадувати дурість»

Екснардеп та радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що країни ЄС мають припинити допомагати біженцям для того, щоб вони повернулися додому. Такі слова викликали спалах обговорення серед українців, ба більше: люди констатували, що Україна не зробила нічого, щоб люди хотіли повернутися додому.

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Сергій Лещенко згодом опублікував пост, у якому спробував пояснити свої слова. Він подякував як тим українцям, які залишилися в Україні і платять податки, так і тим, хто за кордоном допомагає державі.

«А тим, хто влаштував сьогодні черговий спалах ненависті, ніхто дякувати не хоче і не буде. Ті, хто почав моїм словам давати токсичні інтерпретації або взагалі вигадувати дурість. Тим, хто намалював яскраві картинки з цитатами, висмикуючи мої слова з контексту. Тим, хто роками живе примножуючи хіба що хейт та переводить будь-яку дискусію в розвішування ярликів. Тим, хто додумався навіть у повідомлення про ракетний удар вплести чергову політичну маніпуляцію, як Ірина Геращенко. Такі маніпулітори й маніпуляторки – це частинв українського минулого, за яке може бути тільки соромно», – написав екснардеп.

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Проте такий пост лише дужче спровокував подальше обговорення його заяви. Люди в коментарях не зрозуміли спробу колишнього депутата виправдатися та пояснити свої слова.

Facebook / Сергій Лещенко

Раніше Лещенко заявив, що українцям, які залишилися в країні, і тим, хто виїхав за кордон, «все важче знаходити спільну мову». «Тому що люди, які виїхали з України, ніколи не зрозуміють людей, що залишилися. Я вважаю, що приймаючі країни повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому», – сказав екснардеп. Він також назвав «нісенітницею» аргументи про те, що повертатися в Україну може бути небезпечно.

Раніше «Главком» писав, що Лещенко заробив на «Укрзалізниці» 2,5 млн грн. Також Лещенко одержав 747,2 тис. грн гонорарів від іноземних компаній. Ще він заробив 187,3 тис. грн зарплати за сумісництвом, 659,5 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю і 664,6 тис. грн роялті.