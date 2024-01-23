Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зупинити допомогу біженцям. Лещенко хотів виправдатися, проте розлютив соцмережі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зупинити допомогу біженцям. Лещенко хотів виправдатися, проте розлютив соцмережі
фото з відкритих джерел

Радник Офісу Президента наголосив, що «ніхто не дякує тим, хто почав моїм словам давати токсичні інтерпретації або взагалі вигадувати дурість»

Екснардеп та радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що країни ЄС мають припинити допомагати біженцям для того, щоб вони повернулися додому. Такі слова викликали спалах обговорення серед українців, ба більше: люди констатували, що Україна не зробила нічого, щоб люди хотіли повернутися додому.

Сергій Лещенко згодом опублікував пост, у якому спробував пояснити свої слова. Він подякував як тим українцям, які залишилися в Україні і платять податки, так і тим, хто за кордоном допомагає державі.

«А тим, хто влаштував сьогодні черговий спалах ненависті, ніхто дякувати не хоче і не буде. Ті, хто почав моїм словам давати токсичні інтерпретації або взагалі вигадувати дурість. Тим, хто намалював яскраві картинки з цитатами, висмикуючи мої слова з контексту. Тим, хто роками живе примножуючи хіба що хейт та переводить будь-яку дискусію в розвішування ярликів. Тим, хто додумався навіть у повідомлення про ракетний удар вплести чергову політичну маніпуляцію, як Ірина Геращенко. Такі маніпулітори й маніпуляторки – це частинв українського минулого, за яке може бути тільки соромно», – написав екснардеп.

Проте такий пост лише дужче спровокував подальше обговорення його заяви. Люди в коментарях не зрозуміли спробу колишнього депутата виправдатися та пояснити свої слова.

Зупинити допомогу біженцям. Лещенко хотів виправдатися, проте розлютив соцмережі фото 1
Facebook / Сергій Лещенко
Зупинити допомогу біженцям. Лещенко хотів виправдатися, проте розлютив соцмережі фото 2
Зупинити допомогу біженцям. Лещенко хотів виправдатися, проте розлютив соцмережі фото 3
Зупинити допомогу біженцям. Лещенко хотів виправдатися, проте розлютив соцмережі фото 4

Раніше Лещенко заявив, що українцям, які залишилися в країні, і тим, хто виїхав за кордон, «все важче знаходити спільну мову». «Тому що люди, які виїхали з України, ніколи не зрозуміють людей, що залишилися. Я вважаю, що приймаючі країни повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому», – сказав екснардеп. Він також назвав «нісенітницею» аргументи про те, що повертатися в Україну може бути небезпечно.

Раніше «Главком» писав, що Лещенко заробив на «Укрзалізниці» 2,5 млн грн. Також Лещенко одержав 747,2 тис. грн гонорарів від іноземних компаній. Ще він заробив 187,3 тис. грн зарплати за сумісництвом, 659,5 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю і 664,6 тис. грн роялті.

Читайте також: Польща готується до ймовірної нової хвилі біженців з України
Теги: радник кордон Україна Ірина Геращенко податки Сергій Лещенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії закликав знайти політичний вихід з війни в Україні
23 грудня, 2023, 22:50
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому мобілізація в Україні настільки важлива
2 сiчня, 00:50
Депутат Європарламенту Уоллес зробив заклик до ЄС
Депутат Європарламенту зробив скандальну заяву про мобілізацію в Україні
25 грудня, 2023, 09:05
В українському бюджеті на сьогодні дефіцит 50%, який покривається в основному коштом наших партнерів
Економіст розповів, наскільки серйозною є ситуація з затримками виплат зарплат і пенсій
30 грудня, 2023, 17:57
Ростов надвечір залишився без світла
Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
14 сiчня, 06:25
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський звернувся до Трампа після його нових заяв про закінчення війни
19 сiчня, 22:50
Очільниця МЗС Японії Йоко Камікава зустрілася з українським колегою Дмитром Кулебою
Японія виділила 37 млн доларів Україні: на що підуть кошти
7 сiчня, 15:20
13 січня, на території Румунії фермери блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет»
Блокада руху вантажівок на україно-румунському кордоні завершена
13 сiчня, 22:29
Наприкінці грудня експорт української продукції тимчасовим коридором сягнув майже 13 млн тонн продукції
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
22 сiчня, 13:50

Суспільство

Дочка Гринкевича вперше відреагувала на корупційний скандал довкола своєї родини
Дочка Гринкевича вперше відреагувала на корупційний скандал довкола своєї родини
Один із найкращих правників й викладач Могилянки. Згадаймо Олександра Поліводського
Один із найкращих правників й викладач Могилянки. Згадаймо Олександра Поліводського
Демограф назвав три головні проблеми для України після війни
Демограф назвав три головні проблеми для України після війни
День Ксенії: прикмети, заборони та що можна просити у святої
День Ксенії: прикмети, заборони та що можна просити у святої
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
Зупинити допомогу біженцям. Лещенко хотів виправдатися, проте розлютив соцмережі
Зупинити допомогу біженцям. Лещенко хотів виправдатися, проте розлютив соцмережі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
78K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
42K
Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж)
35K
Кількість біженців у Польщі стрімко зменшується: які нові маршрути українців
29K
Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців
20K
Демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність

Новини

700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Сьогодні, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Сьогодні, 00:16
Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Вчора, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Вчора, 11:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua