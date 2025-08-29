Головна Світ Політика
Міністр Угорщини відповів на критику України: Це не наша війна

Сійярто: Це не наша війна! Ми за неї не відповідальні, ми її не починали, ми в ній не брали участі
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто: «Перестаньте нас провокувати, перестаньте ризикувати нашою енергетичною безпекою та перестаньте докладати зусиль, щоб втягнути нас у вашу війну!»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відповів на критику свого українського колеги Андрія Сибіги після того, як Угорщина заборонила в'їзд командиру Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту «Мадяру» Бровді до країн Шенгенської зони. Сійярто написав у соцмережі Х, що Угорщина «не відповідальна» за війну і не хоче бути втягнутою в неї, передає «Главком».

У відповідь на заяву Сибіги про те, що для Сійярто «російський трубопровід важливіший за українських дітей», угорський міністр закликав Україну «перестати нас провокувати».

«Це не наша війна! Ми за неї не відповідальні, ми її не починали, ми в ній не брали участі. Перестаньте нас провокувати, перестаньте ризикувати нашою енергетичною безпекою та перестаньте докладати зусиль, щоб втягнути нас у вашу війну!» – написав Сійярто.

Раніше Андрій Сибіга заявив, що посол Угорщини був викликаний до МЗС України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство зовнішніх справ.

«Послу вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків. Закликаємо Угорщину і надалі утримуватися від недружніх дій та натомість долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна залишається готовою», – зазначив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід «Дружба», який є «важливим для безпечного енергопостачання Угорщини».

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заборону угорської влади на в'їзд до країни. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону Угорщини. 

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував командувачу українських Сил безпілотних систем Роберту Бровді приїхати на відпочинок до Польщі в разі відмови на в’їзд до Угорщини.

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

