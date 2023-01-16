Звільнити Арестовича: депутати збирають підписи під зверненням до Єрмака

Депутатське звернення також було направлено до голови СБУ

Народні депутати збирають підписи з вимогою звільнити позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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«Арестовичу пора у відставку! Ми з іншими народними депутатами збираємо підписи з вимогою звільнити скандального радника ОП. Бо вигадки Арестовича про руйнування будинку в Дніпрі через нашу ППО – те, що відповідає критеріям державної зради», – зазначив Гончаренко.

Гончаренко також повідомив, що до голови Служби безпеки України вже було направлено депутатське звернення.

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Нагадаємо, радник Банкової Олексій Арестович вкотре зганьбився: він вважає, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Така ж ракета влучила наприкінці червня по торговому центрі в Кременчуку.

Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти. Українців вразила заява радника: сотні користувачів обурені словами Арестовича. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Згодом Арестович прокоментував свою скандальну заяву про збиття російської ракети у Дніпрі. Радник Офісу президента не заперечив, що справді казав в ефірі з Фейгіним про падіння ракети на багатоповерхівку у Дніпрі, унаслідок збиття українськими силами ППО. Проте зазначив, що ніхто не звинуватить Україну в підриві будинку, адже «світ все зрозуміє правильно». До того ж він згадав падіння української ракети ППО у Польщі, унаслідок чого загинули двоє польських громадян. Такий приклад він навів, аби підкреслити віру у невиновність України.

Пізніше Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав.