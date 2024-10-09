Маск припустив, що може потрапити до тюрми у разі програшу Трампа на виборах

Ілон Маск боїться, що його чекає тюрма у разі програшу Трампа на президентських виборах у США

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що у разі програшу експрезидента США Дональда Трампа на виборах у 2024 році він може опинитися у в'язниці. Про це він заявив в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.

«Якщо він (Трамп – «Главком») програє – мені кінець. Як думаєте, наскільки тривалим буде моє тюремне ув'язнення? Як думаєте, я побачу своїх дітей?»,– заявив Маск.

Elon Musk is all in.



(0:00) Elon Musk Is All in on Donald Trump

(6:35) Providing Starlink to Victims of Hurricane Helene

(9:22) If Trump Loses, This Is the Last Election

(21:49) The Epstein and Diddy Client List

(33:38) Vaccines

(35:49) The Movement to Decriminalize Crime… pic.twitter.com/jNqB1ThqQz — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) October 7, 2024

Нагадаємо, 5 жовтня Ілон Маск вийшов на сцену до Дональда Трампа під час його мітингу в Батлері, штат Пенсильванія. Захід відбувся у місці, де влітку було скоєно замах на колишнього президента США. Під час своєї промови Маск непрямо критикував чинного президента Джо Байдена, закликаючи підтримати Трампа на майбутніх виборах. Він сказав: «Справжнє випробування людини - це як вона поводиться під вогнем. У нас був один президент, який не міг піднятися на сходи, а інший продовжував боротися після замаху. Кого ви хочете бачити представником Америки?»

Маск також заявив, що вибори 2024 року будуть«найважливішими в нашому житті» та підкреслив, що Трамп має перемогти, щоб «зберегти Конституцію та демократію в Америці». Крім того, він критикував демократів, звинувачуючи їх у прагненні обмежити свободу слова та право на носіння зброї.