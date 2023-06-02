Будівництво курорту «Свидовець» блокують місцеві лісоруби, використовуючи екоактивістів (розслідування)

Хвиля невдоволення проти курорту піднялася завдяки медійному ресурсу та активності в соціальних мережах

Три підприємця-лісозаготівельника із Закарпатської області з 2017 року блокують у судах будівництво курортного комплексу «Свидовець», паралельно використовуючи екоактивістів та небайдужих громадян для антипіару та відлякування інвесторів. Адже в разі реалізації цього інвестиційного проєкту вирубки лісу на цій території будуть заборонені. Про цей йдеться у розслідуванні, яке опублікувало видання «Обозреватель».

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В Карпатах активно вирубують ліс фото: Іван Легше

«У 2017 році, через 5 місяців після затвердження містобудівної документації почалася агресивна антипіар кампанія проти майбутнього запроектованого туристично-рекреаційного комплексу. Паралельно, до Закарпатського окружного адмінсуду було подано позов трьома жителями с. Лопухів (Усть-Чорнянська селищна рада) Тячівський район Закарпатської області від Фабриція Василя Васильовича, Павлюка Валерія Йосиповича та Сойми Михайла Михайловича до Тячівської та Рахівської РДА. Сьогодні справа знаходиться у Верховному суді повторно та очікує дату розгляду справи, за касаційною скаргою позивачів, оскільки у грудні 2022 року восьмий апеляційний адміністративний суд повторно визнав детальний план чинним та таким, що відповідає законодавству України. Абсурд в наступному: основна теза позивачів в тому, що майбутній курорт може завдати шкоди природі гірського масиву Свидовець. Все б нічого, якби панове позивачі самі не мали стосунку до лісовидобувної діяльності. Так, Павлюк значиться бенефіціаром ТзОВ «Брить», основним видом діяльності якого є «лісопильне та стругальне виробництво», також підприємство займається лісозаготівлями та наданням допоміжних послуг у лісовому господарстві. В інтерв’ю у ЗМІ, він раніше й сам це не заперечував. При цьому він же зауважував, що другий позивач Фабрицій є уповноваженою особою ПП «Яблуниця», що спеціалізується на лісозаготівлі та торгівлі деревиною, а Михайло Сойма є приватним підприємцем, діяльність якого також пов’язана з деревиною. Ба більше: кілька років тому до всіх трьох через порушення природоохоронного законодавства навіть позивалася екологічна служба», – йдеться в розслідуванні.

Умови життя людей далекі від ідеальних фото: Іван Легше

Як зазначають журналісти, паралельно з початком судової тяганини у 2017 році бурхливу діяльність розгорнув рух «Вільний Свидовець», ініціатором якого є лівий французький фермер Орест Дель Соль.

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Люди потерпають через бідність фото: Іван Легше

«Більше 20 років пан Дель Соль розвивав фермерську діяльність на Закарпатті: на своїй еко-фермі «Зелений Гай» випасав кіз, варив сир та робив бекон і ковбаси. А з 2017 року раптом різко почав захоплюватись політикою та закликати до бойкоту інвестпроєкту з будівництва курорту у Свидовці і навіть став «координатором Руху Free Svydovets», як представляють його не перший рік поспіль ЗМІ. Протягом багатьох років він, як писали ЗМІ, був членом європейського кооперативу Longo Mai, відомого своєю антикапіталістичною діяльністю. Цікавим є той факт, що рух «Вільний Свидовець» підтримують низка інших екологічних організацій в Україні, що з високою долею імовірності існують на європейські ґранти або й засновані за кордоном. Як розповідав Дель Соль, він та однодумці неодноразово зверталися до міжнародних організацій, а з 2017 року навіть почали влаштовувати паломництва на Свидовецький хребет. Хвиля невдоволення проти курорту піднялася завдяки їх медійному ресурсу та активності в соціальних мережах. Але віртуальний хайп, мабуть, головне, до чого вдаються екологи. Представники місцевих громад неодноразово запрошували їх до спільного обговорення екологічних проблем. Але були проігноровані», – зазначено в розслідуванні.