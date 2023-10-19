Кремль хоче налаштувати мусульман проти України

Колишній муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саід Ісмагілов (праворуч) під час молитви в перший день Курбан-байрам разом із воїнами-мусульманами, які воюють за Україну у війні з Росією

Україна потрапила під нову інформаційну атаку Кремля

Вісь Зла продовжує свою ІПСО на тлі близькосхідної кризи за прогнозованою раніше траєкторією. Фокус ненависті починає переспрямовуватися з Ізраїлю на США. І це має безпосередні наслідки для нас.

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Після вчорашнього емоційного спалаху

через влучання в лікарню сьогодні зранку одночасно Мєдвєдєв і президент Ірану звинуватили Америку в новій ескалації на Близькому Сході. В Іраку атакована військова база США. Далі буде, на жаль.

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Нагадаю, що у внутрішньоросійській пропаганді Україна вже постає як ісламофобська країна. Цей міф московити точно спробують згодом експортувати і для зовнішнього ісламського споживача.

Для нас проблема має особливу вагу. Бо найближчими нашими союзниками у боротьбі проти Москви на території самої РФ є і будуть мусульманські народи. Зараз Кремль використовує війну на Близькому Сході для покращення відносин з мусульманами, які були підпсовані шквалом репресій і ксенофобії на Росії.