Міжнародний суд ООН закрив останній раунд виступів РФ в позові України про геноцид

Україна доводить у Міжнародному суді ООН, що саме РФ порушила Конвенцію 1948 року про геноцид

Голова російської делегації вважає, що якщо суд погодиться з позицією України й візьме справу до розгляду, то це створить поганий прецедент

Голова російської делегації Олександр Шульгін заявляє, що якщо Міжнародний суд ООН погодиться з позицією України щодо порушення Конвенції 1948 року про геноцид і візьме справу до розгляду, це створить поганий прецедент. Про це він сказав, закриваючи другий і останній раунд виступів російської делегації на слуханнях, передає кореспондентка «Бабеля».

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«Будь-яке інше рішення Суду (окрім відмови Україні в юрисдикції – «Главком») дозволило б державам не покладатися на свої реальні права та обовʼязки за договором, а використовувати неправомірне застосування та зловживання правом, відкривати провадження з усіх питань. Це порушило б систему компромісних застережень і дозволило б державам дуже легко обійти принцип згоди держав на юрисдикцію Суду», – сказав Шульгін.

Нагадаємо, 18-27 вересня Міжнародний Суд ООН у Гаазі проводить слухання по справі України проти РФ «Щодо звинувачень у вчиненні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього».

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У цій справі Україна доводить, що саме РФ, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в «геноциді», порушила Конвенцію 1948 року про геноцид.

Участь у засіданні беруть 26 із 27 країн Євросоюзу – всі, крім Угорщини, а також Ліхтенштейн, Норвегія, Канада, Великобританія, Нова Зеландія та Австралія. Чехія і Словаччина, Люксембург і Швеція, а також Канада й Нідерланди виступають парами.

Раніше у понеділок, 4 вересня, члени Міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні прибули в Київ. На пресконференції вони заявили, що наразі не мають достатніх доказів для визнання геноциду в країні.