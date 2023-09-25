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У Маріуполі партизани знеструмили базу окупантів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маріуполі партизани знеструмили базу окупантів (відео)
фото: Петро Андрющенко/Телеграм

Над місцем події піднімався чорний стовп диму

У тимчасово окупованому Маріуполі партизани знешкодили трансформаторні установки, які забезпечували базу окупантів електрикою. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував відповідне відео.

«В Маріуполі Спротив знешкодив трансформаторні установки в районі між ЖМР-23 та с. Старий Крим, які забезпечували базу окупантів електрикою. Вогняний Спротив супроводжувався яскравими спецефектами у вигляди чорного диму та як наслідок, підвищеним рівнем тривожності», – написав Андрющенко.

Як повідомлялося, за останні два тижні в окупованому російськими загарбниками Маріуполі раптово зупинилося серце у 11 військових. Серед померлих – два російських офіцери. Відомо, що окупанти у віці від 23 до 42 років померли від раптової зупинки серця.

Раніше повідомлялося, що окупанти роблять життя містян нестерпним. В окупованому Маріуполі люди живуть в аварійних, напівзруйнованих будинках та стоять у довжелезних чергах до «державних» установ.

Теги: Маріуполь війна

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