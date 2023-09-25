У Маріуполі партизани знеструмили базу окупантів (відео)

Над місцем події піднімався чорний стовп диму

У тимчасово окупованому Маріуполі партизани знешкодили трансформаторні установки, які забезпечували базу окупантів електрикою. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував відповідне відео.

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«В Маріуполі Спротив знешкодив трансформаторні установки в районі між ЖМР-23 та с. Старий Крим, які забезпечували базу окупантів електрикою. Вогняний Спротив супроводжувався яскравими спецефектами у вигляди чорного диму та як наслідок, підвищеним рівнем тривожності», – написав Андрющенко.

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Як повідомлялося, за останні два тижні в окупованому російськими загарбниками Маріуполі раптово зупинилося серце у 11 військових. Серед померлих – два російських офіцери. Відомо, що окупанти у віці від 23 до 42 років померли від раптової зупинки серця.

Раніше повідомлялося, що окупанти роблять життя містян нестерпним. В окупованому Маріуполі люди живуть в аварійних, напівзруйнованих будинках та стоять у довжелезних чергах до «державних» установ.