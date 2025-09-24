Російський винищувач здійснив провокацію у Балтійському морі

Російський винищувач дуже низько пролетів над німецьким фрегатом

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що Росія постійно і з наростальною інтенсивністю перевіряє кордони країн НАТО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що російський винищувач здійснив небезпечно низький проліт над німецьким фрегатом у Балтійському морі. Пісторіус назвав цей інцидент черговою провокацією з боку Росії, пише «Главком».

Пісторіус порівняв цей випадок з попередніми вторгненнями російських дронів і літаків у повітряний простір Польщі та Естонії. Міністр підкреслив, що такі дії свідчать про те, що Росія постійно і з наростальною інтенсивністю перевіряє кордони країн НАТО.

За словами Пісторіуса, президент РФ Володимир Путін намагається провокувати країни-члени НАТО, щоб виявити та використати можливі слабкі місця в обороні Альянсу.

Як повідомлялося, два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря для перехоплення російського військового літака-розвідника Іл-20М над Балтійським морем у неділю, 21 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DPA.

У Військово-повітряних силах Німеччини повідомили, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт.

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне нагадала приклад Туреччини, яка ще десять років тому без вагань збила російський винищувач за порушення повітряного простору.

«Кордон НАТО на північному сході тестується з певною метою. Нам потрібно діяти серйозно. Туреччина подала приклад 10 років тому. Є про що замислитись», – написала вона.