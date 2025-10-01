Бензинова криза. Окупанти посилили обмеження на паливо у Криму

У Криму тепер можна купувати на АЗС лише 20 літрів палива

Аксьонов визнав, що окупаційна влада не може побороти дефіцит пального

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові посилено й без того жорсткі обмеження на продаж палива. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис окупанта.

Представник окупаційної влади заявив, що у Криму тепер обмежено продаж палива на АЗС з 30 до 20 літрів. Аксьонов визнав, що окупаційна влада не може побороти дефіцит пального.

«Прийнято рішення про обмеження обсягу продажу палива – не більше 20 літрів в одні руки. При цьому громадський транспорт, соціальні об'єкти, комунальні та екстрені служби забезпечуються повною мірою. Інформація про організацію стабільних поставок необхідного обсягу палива на територію республіки буде озвучена до кінця дня 3 жовтня», – каже він.

Нагадаємо, на російських АЗС уже понад місяць спостерігаються проблеми з бензином. Голова Незалежної паливної спілки Павло Баженов повідомляє, що через дефіцит багато автозаправок були змушені обмежити продаж бензину до 10–20 літрів в одні руки або тимчасово продавати лише дизельне паливо.

Як повідомлялося, російська влада готується розпочати закупівлю бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії українських ударів по нафтопереробних заводах. Рада Євразійської економічної комісії скасувала ввізні мита на бензин, дизельне паливо, суднове паливо та авіакеросин. Безмитне ввезення на територію країн союзу діятиме до 30 червня 2026 року. Це рішення набуде чинності через 10 днів і пов'язане зі «зниженням обсягів виробництва».

До слова, уряд Росії готує заходи для стабілізації ринку палива через падіння виробництва та дефіцит бензину. Планують обнулити ввізні мита на імпорт із Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру, дозволити тимчасове використання присадки монометиланиліну та збільшити поставки білоруського бензину.