Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бензинова криза. Окупанти посилили обмеження на паливо у Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Бензинова криза. Окупанти посилили обмеження на паливо у Криму
У Криму тепер можна купувати на АЗС лише 20 літрів палива
фото з відкритих джерел

Аксьонов визнав, що окупаційна влада не може побороти дефіцит пального

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові посилено й без того жорсткі обмеження на продаж палива. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис окупанта.

Представник окупаційної влади заявив, що у Криму тепер обмежено продаж палива на АЗС з 30 до 20 літрів. Аксьонов визнав, що окупаційна влада не може побороти дефіцит пального.

«Прийнято рішення про обмеження обсягу продажу палива – не більше 20 літрів в одні руки. При цьому громадський транспорт, соціальні об'єкти, комунальні та екстрені служби забезпечуються повною мірою. Інформація про організацію стабільних поставок необхідного обсягу палива на територію республіки буде озвучена до кінця дня 3 жовтня», – каже він.

Нагадаємо, на російських АЗС уже понад місяць спостерігаються проблеми з бензином. Голова Незалежної паливної спілки Павло Баженов повідомляє, що через дефіцит багато автозаправок були змушені обмежити продаж бензину до 10–20 літрів в одні руки або тимчасово продавати лише дизельне паливо.

Як повідомлялося, російська влада готується розпочати закупівлю бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії українських ударів по нафтопереробних заводах. Рада Євразійської економічної комісії скасувала ввізні мита на бензин, дизельне паливо, суднове паливо та авіакеросин. Безмитне ввезення на територію країн союзу діятиме до 30 червня 2026 року. Це рішення набуде чинності через 10 днів і пов'язане зі «зниженням обсягів виробництва».

До слова, уряд Росії готує заходи для стабілізації ринку палива через падіння виробництва та дефіцит бензину. Планують обнулити ввізні мита на імпорт із Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру, дозволити тимчасове використання присадки монометиланиліну та збільшити поставки білоруського бензину.

Читайте також:

Теги: бензин пальне Крим Сергій Аксьонов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У вересні чотири НПЗ Росії зупинили роботу після ударів БпЛА
У вересні чотири НПЗ Росії зупинили роботу після ударів БпЛА
Сьогодні, 04:21
У турнірі брали участь діти до 16 років з окупованих українських областей
У Криму пройшов турнір на честь ліквідованого окупанта, який був призером чемпіонату України
29 вересня, 16:55
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у ніч з 25 на 26 вересня
Reuters пояснив, чому Трамп нервує через удари по російським НПЗ
27 вересня, 00:37
Машиніст і його помічник унаслідок аварії потрапили до лікарні
У Смоленській області 18 вагонів із бензином зійшли з рейок
26 вересня, 09:53
Heng Yang 9 у вересні тричі заходив у один з портів в окупованому Севастополі
Китайське вантажне судно тричі за місяць швартувалося у Криму – FT
23 вересня, 10:41
Ціна бензину марки «АІ-92» піднялася й перевищила 73,2 тис. рублів за тонну, що стало історичним максимумом
Дефіцит пального вже охопив близько 20 регіонів РФ
19 вересня, 17:27
Сефершаєв не візьме участі у головному старті року
Кримський борець, який підтримує війну, через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
13 вересня, 20:31
Радіотелескоп РT-70 під Євпаторією у Криму, 2019 рік
Мінус один із двох. Що означає знищення радіотелескопа РТ-70 в окупованому Криму
5 вересня, 20:00
Пожежа внаслідок атаки дронів на НПЗ на території Татарстан
Бровді відзвітував про атаки на російські НПЗ у серпні (відео)
4 вересня, 04:22

Події в Україні

Уряд спростив переведення військовослужбовців до інших частин
Уряд спростив переведення військовослужбовців до інших частин
Бензинова криза. Окупанти посилили обмеження на паливо у Криму
Бензинова криза. Окупанти посилили обмеження на паливо у Криму
«Ми не можемо розпізнати всіх»: військовий про складну ситуацію в Куп’янську
«Ми не можемо розпізнати всіх»: військовий про складну ситуацію в Куп’янську
Зеленський присвоїв звання «Місто-герой України» 16 містам
Зеленський присвоїв звання «Місто-герой України» 16 містам
Помер окупаційний «гауляйтер» Нової Каховки Леонтьєв
Помер окупаційний «гауляйтер» Нової Каховки Леонтьєв
Зеленський підвищив у званнях командувачів і генералів ЗСУ
Зеленський підвищив у званнях командувачів і генералів ЗСУ

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Сьогодні, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua