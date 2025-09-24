Bloomberg пояснив, чому Росія продовжує порушувати повітряний простір країн НАТО

Ймовірно, Росія порушує повітряний простір країн НАТО, щоб поширити страх та схилити європейців до нейтральної позиції щодо країни-терористки

У НАТО обговорюють способи реагування на те, що російська авіація порушує повітряний простір країн-членів. Європейські чиновники бачать у цьому навмисну спробу Росії перевірити, наскільки серйозно Альянс ставиться до захисту своїх союзників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Російські військові літаки й раніше час від часу залітали на територію НАТО, але з початку повномасштабного вторгнення в Україну такі випадки стали частішими. Експерти вважають, що такими діями Росія намагається продемонструвати силу в умовах невдач на фронті в Україні. Водночас це може бути попередженням для Заходу не втручатися глибше в конфлікт.

Також, на думку аналітиків, Москва може шукати слабкі місця в обороні НАТО. Іншою метою може бути поширення страху та схиляння виборців у країнах, що постраждали від цих інцидентів, до нейтральної позиції щодо Росії.

Порушення повітряного простору також може бути методом перевірки дієвості статті 5 Північноатлантичного договору, яка гарантує взаємний захист союзників у разі нападу на одного з них. Для НАТО існує ризик, що часті вторгнення змусять Альянс витрачати свої обмежені запаси дорогих ракет на збиття дешевих дронів, що може послабити його здатність протистояти більш серйозним атакам.

Крім того, деякі чиновники в НАТО побоюються, що продовження таких інцидентів може призвести до фатальної помилки. Наприклад, російський дрон може влучити в житловий будинок у Польщі чи Румунії, що спричинить жертви серед цивільного населення. Це, своєю чергою, може призвести до удару у відповідь і подальшої ескалації, яка розширить війну за межі України.

Як відомо, Росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Уряд Норвегії приєднався до засудження порушення РФ повітряного простору Естонії минулого тижня. «Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до них дуже серйозно», – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Нагадаємо, НАТО готове «налякати» Росію, щоб запобігти триваючим вторгненням. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

До слова, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

Також у ніч на 10 вересня 19 російських дронів вдерлися у повітряний простір Польщі. За даними Bild, в Польщі для захисту повітряного простору були задіяні, зокрема, сучасні винищувачі F-35 з Нідерландів і системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини.