В окупованому Криму палає нафтобаза (відео)

Іванна Гончар
Іванна Гончар
В окупованому Криму палає нафтобаза (відео)
фото: місцеві пабліки

Нафтобаза у Феодосії є одним із двох найбільших у Криму терміналів із перевалки нафтопродуктів

У ніч на 6 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, у Феодосії зафіксовано влучання, пише «Главком».

Місцеві поскаржились, що десятки вибухів пролунали у місті. Повідомляється, що під атакою опинилася місцева нафтобаза, там вирує пожежа.

У чатах вже обговорють нестачу палива після ударів. 

В окупованому Криму палає нафтобаза (відео) фото 1

Нафтобаза у Феодосії є одним із двох найбільших у Криму терміналів із перевалки нафтопродуктів. Об'єкт відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російських військових кораблів та наземних сил.

Також нафтобаза постачає пальне для цивільної інфраструктури та населення Криму.  Нафтоперевальний термінал у Феодосії здатен перевантажувати близько 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, а одночасно зберігати 250 тисяч тонн. 

До слова, у російських телеграм-каналах повідомляють про ракетний удар по теплоелектроцентралі (ТЕЦ) у місті Клинці Брянської області. За попередніми даними, внаслідок атаки частково порушено роботу енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання.

За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Внаслідок атаки частина міста та навколишні райони залишилися без світла, спостерігаються також перебої з водопостачанням.

