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Три світові компанії перекривають росіянам доступ до своїх хмарних сервісів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Три світові компанії перекривають росіянам доступ до своїх хмарних сервісів
Компанії Amazon, Microsoft та Google оголосили про припинення доступу до своїх хмарних сервісів для користувачів, що перебувають на території РФ
фото з відкритих джерел

Заборона починає діяти із 20 березня

Найбільші хмарні провайдери Amazon, Microsoft і Google припинять доступ до своїх хмарних сервісів для російських користувачів з 20 березня 2024 року у зв'язку з санкціями ЄС проти Росії. Про це повідомляє Softline.

Як повідомляється, компанії Amazon, Microsoft та Google оголосили про припинення доступу до своїх хмарних сервісів для користувачів, що перебувають на території РФ.

Це рішення прийнято в контексті 12-го пакету санкцій Європейського союзу, який набрав чинності з 19 грудня 2023 року.

За інформацією, зазначений пакет санкцій обмежує постачання програмного забезпечення для бізнес-аналітики (BI), систем управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) та інших продуктів до РФ.

Відтак, росіяни не зможуть користуватися цими хмарними сервісами чи отримувати доступ до даних у них починаючи з 20 березня 2024 року.

У світлі цих подій, Softline, рекомендує у найкоротший термін виконати резервне копіювання даних, пов'язаних з усіма хмарними продуктами Microsoft, Amazon та Google, щоб уникнути повної або часткової втрати інформації.

Нагадаємо, 18 грудня Європейський Союз ввів в дію новий, 12-ий пакет санкції проти Росії. До санкційного списку було додано 29 організацій, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії у її війні проти України. Деякі з них належать до третіх країн та залучені до обходу торгових обмежень, або є російськими організаціями, залученими до розробки, виробництва та постачання для військово-промислового комплексу Росії електронних компонентів.

Подовжено заборону на транзит для товарів і технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС до третіх країн через територію Росії. Накладається заборона на прямий чи непрямий імпорт або перевезення алмазів з Росії. Заборона також поширюється на ювелірні вироби з російськими діамантами.

Теги: інтернет росіяни санкції

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