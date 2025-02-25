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Кремль відреагував на слова Трампа про присутність європейських миротворців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кремль відреагував на слова Трампа про присутність європейських миротворців
Раніше президент США заявив, що очільник Кремля не буде проти розміщення європейських миротворців в Україні
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп наголошував, що європейські війська можуть увійти до України після укладення мирної угоди

Російська Федерація виступає проти потенційної миротворчої місії європейських держав в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

«Тут щодо цього є позиція, яку висловлював міністр закордонних справ Росії Лавров. Мені до цього додати нічого і нічого прокоментувати», – заявив він, коментуючи заяви президента США, що Путін не виступатиме проти європейських миротворців в Україні в межах припинення вогню.

Раніше глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поїде до Москви на 9 травня лише у разі врегулювання поточної ситуації. Трамп наголосив, що зустрінеться у майбутньому з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, Трамп відмовився називати очільника РФ Володимира Путіна диктатором.

До слова, очільник США повідомив, що може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським «цього тижня або наступного» для підписання угоди щодо копалин.

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Теги: миротворці війна Дональд Трамп путін Дмитро Пєсков

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