Окупанти просунулися біля Куп’янська, Торецька, Покровська і Курахового – карти ISW

Ворог має успіхи на кількох напрямках

Російські військові просунулися біля Куп’янська, Лиману, Торецька, Покровська і Курахового. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська продовжили штурм українського виступу в Курській області, але не підтвердили наступ. Російські мілблогери стверджували, що російські сили просунулися до 600 метрів у Махнівці (на південь від Суджі), але ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські мілблогери стверджували, що російські війська атакували лісисті райони поблизу Нікольського (на північний захід від Суджі) та Свердликового (на північний захід від Суджі). Російський мілблогер стверджував, що українські сили контратакували поблизу Нової Сорочини та Старої Сорочини (обидва на північний захід від Суджі в крайній північній точці виступу).

Луганщина

31 січня російські війська продовжили наступальні дії на інших ділянках Куп’янського напрямку, 30 і 31 січня атакували на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська в районі Піщаного. Російський мілблогер заявив, що українські сили контратакували під Петропавлівкою. Начальник штабу українського батальйону, який діяв на Куп'янському напрямку, 31 січня заявив, що російські війська зазвичай ведуть штурмові дії вдень і артилерійські удари вночі. Начальник Генштабу повідомив, що російські війська продовжують використовувати переваги в живій силі для ведення бойових дій проти українських сил на цьому напрямку.

31 січня російські війська продовжували наступ на напрямку Борова, але не просунулися. 30 і 31 січня російські війська продовжували атакувати на північний схід від Борової в районі Нової Кругляківки та Загризового та на схід від Борової в районі Копанок.

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Лиману на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі 31 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 січня, показують, що російські війська просунулися на схід від Ямполівки (на північний схід від Лиману). Російські війська продовжували наступ на північ від Лиману в районі Зеленої Долини; на північний схід від Лиману біля Колодязі, Балки Журавки (колишнє Невське), Ямполівки, Тернів, Новолюбівки; і на південний схід від Борової біля Новомихайлівки 30 і 31 січня. Російський мілблогер заявив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Ямполівки.

Донеччина

31 січня російські війська продовжували наступальні дії на сіверському напрямку, але не просувалися. 31 січня російські міліблогери заявили, що російські війська просунулися до Верхньокам’янського (на схід від Сіверська). Російські війська наступали на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська в районі Спірного. Українське угруповання військ на Хортиці 31 січня повідомило, що російські сили атакували за підтримки бронетехніки в районі Білогорівки та Верхньокам’янського та українські сили знищили та пошкодили 10 БТР, які брали участь у штурмі.

Російські війська продовжували наступ у напрямку Часів Яр, але підтверджених наступів не зробили. Російські мілблогери стверджували, що російські війська захопили Північний мікрорайон (північний Часів Яр) і просунулися в інших місцях Часів Яру, зокрема поблизу вогнетривкого заводу в центрі Часів Яру та в напрямку Миколаївки (на захід від Часів Яру). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські війська атакували біля самого Часового Яру; на північ від Часового Яру біля Новомаркового та Оріхово-Василівки; на південь від Часового Яру біля Ступочок, Білої Гори та Предтечиного.

Російські війська нещодавно просунулися у Торецькому напрямку на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в Петрівку (на захід від Торецька) і захопили «кишеню» між Торецьком і Щербинівкою (на захід від Торецька). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 30 січня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в південному Торецьку. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в центральну Щербинівку і що російські війська досягли східної околиці Сухої Балки (на південний захід від Торецька), але ISW не знайшло підтвердження цьому.

Російські війська просунулися на Покровському напрямку на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що російські війська трохи просунулися на захід від Котлиного (на захід від Покровська). Міністерство оборони Росії заявило 31 січня, що російські війська захопили Нововасилівку (на південний захід від Покровська), але ISW вважає, що російські війська захопили населений пункт станом на 1 січня. 30 січня російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися на південний схід від Водяного Другого (на схід від Покровська) і на південь від Успенівки (на південний захід від Покровська), а інший російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися до східного Сухого Яру (на південний схід від Покровська), але ISW не знайшов підтвердження цьому. Російські війська атакували під самим Покровськом; на схід від Покровська в районі Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка; на південний схід від Покровська поблизу Лисівки; і на південний захід від Покровська біля Новоукраїнки, Удачного, Котлярівки, Новоандріївки, Надіївки, Звірового, Запоріжжя, Преображенки.

«Південна вісь»

Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на Запорізькому напрямку, але не зробили жодного підтвердженого просування. Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов 31 січня заявив, що російські війська відбили українську контратаку біля Кам’янського (на північний захід від Роботиного та на південь від міста Запоріжжя) і просунулися до центру населеного пункту. Однак ISW не знайшло підтвердження цього російського просування. Генштаб ЗСУ повідомив, що 31 січня російські війська здійснили наземні атаки на північ від Роботиного в районі Новоданилівки.

Нагадаємо, триває 1074-й день повномасштабної війни в Україні.

Ворог завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.