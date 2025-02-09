Зеленський відповів, чи закінчиться війна в 2025 році

На думку Зеленського, є всі можливості закінчити війну в Україні вже цього року

Для завершення війни у 2025 році є всі можливості, тому зробити це цілком реально. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News.

«Безумовно, ми цього дуже хочемо. І кожного року ми хочемо, щоб у західних партнерів вистачило сил змусити Путіна закінчити війну», – сказав глава держави.

Зеленський у цьому плані виокремив бажання Трампа швидко закінчити цю війну.

«Трамп хоче швидкого закінчення війни. Швидкого чи ні, ми не знаємо, як це вийде, але ми знаємо, що треба бути сильним. Він сильний, але треба в союзі з європейцями діяти рішуче», – сказав президент.

Глава держави наголосив на важливості посилення санкцій. За його словами, РФ постійно встигала адаптуватися до тих чи інших санкцій.

«Зробити тотальними санкції. Щоб вони заробляли менше. Тоді у них (росіян – Ред.) може статися колапс. Всі це розуміють, але не всі це роблять», – зазначив Зеленський.

Другим важливим фактором для завершення війни він назвав гарантії безпеки, щоб «завтра не було знову окупації нашої території». Крім того він виокремив підтримку армії і зруйнованої війною економіки України.

«Ми сьогодні не говоримо про справедливість для України. Ми говоримо про закінчення гарячої фази війни», – підсумував він.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що розмовляв по телефону з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни Росії в Україні.

За повідомленням, в інтерв’ю на борту Air Force One у п’ятницю Трамп сказав, що «краще не казатиме» про те, скільки разів він уже зідзвонювався з Путіним. За словами американського президента, Путін «хоче, щоб люди перестали гинути» на полі бою.

Трамп також знову заявив, що має конкретний план закінчення війни, але не розкрив його деталей.

Про те, коли відбулася можлива розмова Трампа і Путіна, не уточнюється. Ані Кремль, ані Білий дім про це не повідомляли і слова американського президента не уточнювали.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії та подвоїти їх задля того, щоб змусити її закінчити війну проти України.

Водночас видання Time повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена.

До слова, згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.