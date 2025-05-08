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Епіфаній привітав Льва XIV з обранням на престол

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Епіфаній привітав Льва XIV з обранням на престол
8 травня новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США
колаж: glavcom.ua

Епіфаній побажав обраному понтифіку успішного служіння «на благо усіх християн в ім’я свідчення Євангелія»

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав з обранням американського Папу Римського Роберта Френсіса Прево. Як передає «Главком», про це він йдеться на фейсбук-сторінці Епіфанія.

«Вітаю наших братів і сестер у Христі – католиків східного та латинського обрядів, з обранням нового очільника Римсько-Католицької Церкви – Лева XIV. Він став новим латинським Римським єпископом, Головою Міста-держави Ватикан і Святого Престолу, обраним 8 травня 2025 року на конклаві, який відбувся в Сикстинській капелі», – заявив митрополит Київський і всієї України.

Епіфаній привітав Льва XIV з обранням на престол фото 1
фото: Facebook / Митрополит Епіфаній

Епіфаній побажав обраному понтифіку успішного служіння «на благо усіх християн в ім’я свідчення Євангелія, задля примноження миру і добра в усьому світі».

Нагадаємо, 8 травня новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Президент України Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп вже привітали з обранням американського Папу Римського.

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу і відносно невідомий на світовій арені. «Главком» розповідає, що відомо про нового Папу Римського.

Незадовго до цього, з димаря Сикстинської капели у Ватикані пішов білий дим. Це означало, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського.

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У перший день конклаву з димаря йшов чорний дим, що означало, що кардинали не змогли дійти згоди. Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці – її порушення карається відлученням від церкви.

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Теги: Папа Римський Ватикан Епіфаній католицька церква Конклав

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