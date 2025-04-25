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TikTok посилює боротьбу з дезінформацією перед виборами в Румунії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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TikTok посилює боротьбу з дезінформацією перед виборами в Румунії
З грудня TikTok перебуває під посиленим контролем після рішення судової влади Румунії про скасування національних виборів
фото: depositphotos.com

Повторні президентські вибори відбудуться на початку травня

TikTok оголосив про нові заходи безпеки перед виборами президента у Румунії. Вони заплановані на 4 і 18 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Сервіс оголосив про створення виборчого центру в рамках своїх зусиль із забезпечення безпеки президентських виборів, запланованих на 4 і 18 травня. Його очолить робоча група, до складу якої увійдуть експерти з кібербезпеки, обманних практик, дезінформації та чесності виборів.

TikTok також заявив, що має намір співпрацювати з національними органами влади та організаціями з перевірки фактів перед виборами, щоб виявляти та повідомляти про онлайн-контент, який порушує правила спільноти. 

З грудня TikTok перебуває під посиленим контролем відповідно до закону ЄС про цифрові послуги (DSA) після рішення судової влади Румунії про скасування національних виборів.

Європейська комісія окремо розпочала офіційне розслідування, щоб оцінити, чи не порушила TikTok цілісність виборів, зокрема у зв'язку з її системами рекомендацій та політикою щодо політичної реклами та платного політичного контенту.

Нагадаємо, 12 березня 2025 року Конституційний суд Румунії остаточно підтвердив рішення про недопуск проросійського політика Каліна Джорджеску до участі в президентських виборах.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав TikTok-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі на суму майже $400 тис. у період з 24 жовтня по 24 листопада 2024 року користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

У листопаді минулого року у Румунії пройшов перший тур президентських виборів. У другий тур вийшли ультраправий політик Калін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Згодом урядова коаліція Румунії ухвалила рішення про проведення повторних президентських виборів.

Раніше кандидат у президенти Румунії Віктор Понта заявив, що припинить експорт українського зерна через чорноморські порти країни, якщо його оберуть, щоб захистити місцевих фермерів  та пообіцяв захищати сусідню Молдову у разі російської атаки.

Як повідомлялося, у першому турі президентських виборів у Румунії може виграти ультраправий кандидат – очільник націоналістичного «Альянсу за Союз румунів» Джордж Сіміон.

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Теги: TikTok вибори Румунія

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