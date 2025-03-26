Американська розвідка вважає, що РФ розробляє супутник, здатний нести ядерну зброю

Розробка такої зброї може спричинити «руйнівні наслідки» для Сполучених Штатів та всього світу

Американська розвідка повідомляє, що Росія, ймовірно, працює над створенням нового супутника, здатного нести ядерну зброю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Зазначається, що відповідна інформація міститься у щорічній оцінці загроз, підготовленій американськими спецслужбами.

У доповіді наголошується, що розробка такої зброї може спричинити «руйнівні наслідки» для Сполучених Штатів та всього світу.

Також аналітики зазначають, що війна в Україні дала Москві можливість отримати «безліч уроків» щодо західних озброєнь і методів розвідки.

При цьому, за оцінкою американських спецслужб, Росія навряд чи зможе досягти «повноцінної» перемоги у війні, однак її військові сили наразі мають перевагу.

Раніше ми писали, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа Річард Гренелл викликав суперечки після свого твіту про Будапештський меморандум, в якому він стверджував, що ядерна зброя, яка знаходилася в Україні після розпаду Радянського Союзу, насправді належала Росії і була її залишками, а Україна просто повернула її Росії. Це твердження було спростовано низкою експертів та політиків, повідомляє «Главком».

Американський дипломат та спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Річард Гренелл висловився у X про Будапештський меморандум:

«Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні. Це незручний факт».

На цей допис відреагував Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні. Він підкреслив, що Гренелл помиляється. Пайфер пояснив, що ядерні боєголовки, які знаходилися на території України, були частиною радянської арсеналу, а не російськими. Пайфер додав, що Україна відповідала за зберігання боєголовок, а після розпаду СРСР мала право вирішити їх подальшу долю. Він зазначив, що частина зброї була передана Росії лише для ліквідації, оскільки РФ взяла на себе зобов'язання поважати суверенітет України в рамках Будапештського меморандуму.