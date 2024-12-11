Алі Хаменеї звинуватив Туреччину у падінні режиму Башара Асада

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що повалення режиму диктатора Сирії Башара Асада було результатом плану США та Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters.

За словами Алі Хаменеї, один із сусідів Сирії також зіграв свою роль. Він не назвав країну, але, схоже, мав на увазі Туреччину, яка підтримує повстання.

«Те, що сталося в Сирії, було в основному сплановано в командних кімнатах Америки та Ізраїлю. У нас є докази цього», – сказав лідер Ірану.

Нагадаємо, у Сирії повстанці захопили Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін відмовився направити сирійських найманців з тимчасово окупованих територій України на допомогу регулярній армії Башара Асада. Це призвело до втрати диктатором контролю над Сирією.

Згодом стало відомо, що українська розвідка чотири-п'ять тижнів тому відправила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 Fpv-дронів повстанцям у Сирії.

До слова, США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») зі списку терористичних організацій. Бійці «ХТШ» очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада.