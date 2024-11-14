Прем’єр Вірменії Пашинян кардинально змінив імідж (відео)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян поголив бороду та вуса, які носив з 2018 року

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вирішив змінити імідж вперше з 2018 року, розпрощавшись з бородою та вусами. Про це Пашинян повідомив на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На своїй сторінці в соцмережі Instagram, Пашинян опублікував відео, на якому спочатку з’являється із бородою та вусами, а за мить витирає рушником бездоганно виголене обличчя.

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Пашинян змінив образ у 2018 році під час «оксамитової революції», в результаті якої президент Серж Саргсян та уряд пішли у відставку, а прем'єр-міністром став саме Пашинян.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян був одним з небагатьох іноземних політиків, які привітали російського диктатора Володимира Путіна з днем народження у цьому році.

Як повідомлялося, Єреван заморозив свою участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це повідомив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час Всевірменського форуму. За словами Пашиняна, ОДКБ створює загрозу для його країни, саме тому було прийнято рішення заморозити участь Вірменії в цій організації. Більше того, глава уряду зазначив, що в найближчий час Єреван узагалі може вийти із ОДКБ. Ще в березні 2024 року вірменські чиновники заявляли про бажання вийти із ОДКБ.Політик підкреслив, що організація була створена для того, щоб забезпечити мир та колективну безпеку країн, які входять до неї. Однак ОДКБ «не виконала своїх зобов’язань щодо безпеки перед Вірменією». Такі заяви Пашинян зробив на тлі відновлення конфлікту Вірменії із Азербайджаном, який не є членом ОДКБ.