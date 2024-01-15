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Як знищення російських літаків допоможе Україні – пояснює Центр стратегічних комунікацій

Катерина Іванова
glavcom.ua
Як знищення російських літаків допоможе Україні – пояснює Центр стратегічних комунікацій
фото з відкритих джерел

Знищення та виведення з ладу цих літаків – це здобуток Сил оборони України, який полегшить Україні боротьбу з ворожою агресією у повітрі

Центр стратегічних комунікацій пояснив, що знищення ворожих літаків – великий успіх наших захисників. На своєму Telegram-каналі вони опублікували особливості літаків, які збили Сили оборони.

А-50 – російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, завдяки якому росія керує атаками своєї ударної авіації та виявляє в небі українські літаки.

Наразі це друга втрата або пошкодження А-50. До цього аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі у лютому минулого року.

А-50 – це дуже складна і специфічна техніка. Ворог не спроможний компенсувати її втрати, а у арсеналі РФ їх всього налічується до 20 одиниць.

Іл-22М11 – захищений повітряний пункт управління, який діяв разом з А-50 під час ворожих повітряних атак проти України.

Це друга втрата Росією Іл-22М за час війни. Перший такий літак збили бойовики ПВК «Вагнер» під час заколоту Пригожина влітку минулого року.

Нагадаємо, Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

До слова, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.

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Теги: росія літак Telegram втрати ворог відео партизани війна

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