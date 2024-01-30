Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Знищення «Новочеркаська» у Феодосії: Росія вперше офіційно підтвердила загибель моряка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Знищення «Новочеркаська» у Феодосії: Росія вперше офіційно підтвердила загибель моряка
Уражений «Новочеркаськ» був збудований у Польщі за часів СРСР та введений у стрій в 1987 році
фото з відкритих джерел

На сайті «Гімназії імені О.С. Пушкіна» повідомляється, що загиблий – старший матрос Ігор Мещеряков

Гімназія в російському місті Шахти підтвердила загибель одного зі своїх випускників, який служив на великому десантному кораблі «Новочеркаськ», який був знищений у грудні внаслідок українського удару по порту Феодосії в окупованому Криму. Про це повідомляє «Радіо Свобода». 

На сайті «Гімназії імені О.С. Пушкіна» повідомляється, що загиблий – старший матрос Ігор Мещеряков, він закінчив цей навчальний заклад у 2017 році.

«З серпня 2021 року Мещеряков проходив службу в 197-ій бригаді великих десантних кораблів ВМФ РФ ВДК «Новочеркаськ» у званні матрос», – йдеться в повідомленні.

У гімназії також заявили, що Мещеряков загинув 26 грудня 2023 – у день ракетного удару по Феодосії. Крім того, зазначається, що Мещерякова посмертно нагороджений Орденом мужності.

На великому десантному кораблі «Новочеркаськ» ЧФ РФ під час атаки вночі 26 грудня в порту Феодосії перебували 77 моряків
На великому десантному кораблі «Новочеркаськ» ЧФ РФ під час атаки вночі 26 грудня в порту Феодосії перебували 77 моряків

Таким чином, Мещеряков став першим моряком, чия загибель внаслідок удару офіційно підтверджена.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня в районі Феодосії крилатими ракетами було уражено великий десантний корабель «Новочеркаськ». Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук, який подякував пілотам за результативну роботу та додав відео.

Також відомо, що на великому десантному кораблі «Новочеркаськ» ЧФ РФ під час атаки вночі 26 грудня в порту Феодосії перебували 77 моряків.

Теги: корабель росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія і Китай розробляють і випробовують протикосмічну зброю
Росія і Китай запустили супутники, які можуть використати для нападу на США
25 сiчня, 23:51
Українців в РФ було приречено на русифікацію
Навіщо Зеленському указ про українців у РФ: роз'яснення Центру протидії дезінформації
23 сiчня, 14:03
Пропозиції щодо повного закриття сполучення будуть розроблені у десятиденний строк відповідно до закону «Про санкції»
Україна закриє кордони для всього російського транспорту на 50 років
22 сiчня, 17:58
Хусити нікому, окрім хуситів, не цікаві
Третя світова війна вже давно розпочалася
14 сiчня, 12:12
Санкції запроваджені проти трьох російських організацій і однієї фізичної особи, через їх причетність до передачі й випробування балістичних ракет Північної Кореї
США запровадили санкції проти Росії через поставки балістичних ракет КНДР
12 сiчня, 12:04
Subway є однією з найбільших мереж у світі за кількістю закладів громадського харчування
НАЗК внесло найбільшу у світі мережу швидкого харчування до списку спонсорів війни
10 сiчня, 15:58
У парламенті Чехії розглядали петицію щодо припинення постачання військової техніки в Україну
«Без підтримки України Заходом армія РФ була б сьогодні в Ужгороді», – міноборони Чехії
10 сiчня, 13:09
Сили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам втрат
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
4 сiчня, 07:09
Наслідки роботи російської ППО в Білгороді
Влада Білгородщини повідомила, скільки росіян учора вбила їхня ППО
31 грудня, 2023, 11:11

Соціум

Знищення «Новочеркаська» у Феодосії: Росія вперше офіційно підтвердила загибель моряка
Знищення «Новочеркаська» у Феодосії: Росія вперше офіційно підтвердила загибель моряка
Британська розвідка пояснила, чому російські літаки скидають ракети і бомби на свої села
Британська розвідка пояснила, чому російські літаки скидають ракети і бомби на свої села
Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину: Бухарест відреагував
Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину: Бухарест відреагував
Шведський священник служить у Грузинській церкві для українців
Шведський священник служить у Грузинській церкві для українців
Норвегія посилила заходи контролю за українськими біженцями
Норвегія посилила заходи контролю за українськими біженцями
У Нідерландах вибухнув житловий комплекс (відео)
У Нідерландах вибухнув житловий комплекс (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Танки Leopard 2 виявилися непридатними для війни в Україні – Foreign Affairs
26K
Кирило окуповує єпархії УПЦ МП. Відомий архімандрит пояснив, чому мовчить Онуфрій
21K
Чому Європа зацікавлена в біженцях з України: пояснення демографа
16K
ЗСУ знищили російський Су-34
14K
У Київській області пролунали вибухи
9766
Зеленський звільнив Залужного? Інформпростір вибухнув чутками (оновлено)

Новини

Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Сьогодні, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Сьогодні, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
Вчора, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Вчора, 06:32

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua