Знищення «Новочеркаська» у Феодосії: Росія вперше офіційно підтвердила загибель моряка

Уражений «Новочеркаськ» був збудований у Польщі за часів СРСР та введений у стрій в 1987 році

На сайті «Гімназії імені О.С. Пушкіна» повідомляється, що загиблий – старший матрос Ігор Мещеряков

Гімназія в російському місті Шахти підтвердила загибель одного зі своїх випускників, який служив на великому десантному кораблі «Новочеркаськ», який був знищений у грудні внаслідок українського удару по порту Феодосії в окупованому Криму. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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На сайті «Гімназії імені О.С. Пушкіна» повідомляється, що загиблий – старший матрос Ігор Мещеряков, він закінчив цей навчальний заклад у 2017 році.

«З серпня 2021 року Мещеряков проходив службу в 197-ій бригаді великих десантних кораблів ВМФ РФ ВДК «Новочеркаськ» у званні матрос», – йдеться в повідомленні.

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У гімназії також заявили, що Мещеряков загинув 26 грудня 2023 – у день ракетного удару по Феодосії. Крім того, зазначається, що Мещерякова посмертно нагороджений Орденом мужності.

На великому десантному кораблі «Новочеркаськ» ЧФ РФ під час атаки вночі 26 грудня в порту Феодосії перебували 77 моряків

Таким чином, Мещеряков став першим моряком, чия загибель внаслідок удару офіційно підтверджена.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня в районі Феодосії крилатими ракетами було уражено великий десантний корабель «Новочеркаськ». Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук, який подякував пілотам за результативну роботу та додав відео.

Також відомо, що на великому десантному кораблі «Новочеркаськ» ЧФ РФ під час атаки вночі 26 грудня в порту Феодосії перебували 77 моряків.