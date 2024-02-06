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Стало відомо, за скільки Росія купує «Шахеди» у Ірану

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Стало відомо, за скільки Росія купує «Шахеди» у Ірану
Загальна вартість за виробництво 6 тис. комплектів дронів становить 108,5 млрд рублів ($1,75 млрд)
фото з відкритих джерел

У 2023 році виробництво дронів було локалізоване у Росії, тому відбувалося мінімальне постачання деталей з Ірану

Російська Федерація закуповувала іранські безпілотники Shahed, витрачаючи значно менше коштів, ніж припускали експерти. Про це пише ICNA.

Група хакерів Prana Network зламала поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder. На серверах були дані про виробництво ударних безпілотників Shahed-136 для Росії.

В опублікованій документації йдеться про локалізацію виробництва іранських безпілотників в особливій економічній зоні Алабуга на території Росії. Там зазначено відомості про переговорний процес, об’єми випуску та вартість дронів Shahed.

Спочатку Іран заявив про стартову ціну Shahed-136 за 23 млн рублів (близько $375 тис.). За підсумками переговорів було досягнуто домовленостей: 12 млн рублів за одиницю під час замовлення 6 тис. дронів ($193 тис.) та 18 млн рублів ($290 тис.) за замовлення 2 тис. Shahed.

Загальна вартість за виробництво 6 тис. комплектів дронів становить 108,5 млрд рублів ($1,75 млрд). Туди входить передавання технологій, обладнання та програмного забезпечення.

До того ж, у деяких документах напряму не вказано тип продукту для замовлення. Водночас БпЛА там проходять під спеціальним шифром – «моторная лодка типу Dolphin 632». 

Станом на 2022 рік, РФ планувала створити протягом 2,5 року 6 тис. дронів. Вже у 2023 році виробництво дронів було локалізоване у Росії, тому відбувалося мінімальне постачання деталей з Ірану. Собівартість одного безпілотника Shahed мала скласти 4,4 млн рублів (близько $48,8 тис.) за одиницю.

Журналісти зазначили, що всі суми – це лише прогноз, який може бути неточним через внесення певних змін під час планування та виробництва дронів.

Нагадаємо, російське конструкторське бюро «Стратім» представило бюджетну альтернативу іранському безпілотнику Shahed, яку назвали «Яструб». Він має дальність польоту 350 кілометрів та вагу бойової частини 800 кілограмів. 

Раніше повідомлялося, що Іран розробив новий безпілотник «Shahed-107», який може запускатися з транспортного засобу та має дальність польоту до 1500 км. 

До слова, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заперечив постачання Іраном безпілотників та ракет Росії для подальшого їх використання проти України.

Теги: росія Іран безпілотник

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