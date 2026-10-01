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2 жовтня суд має вирішити, чи платитимуть громади мільярдні борги орендарів ТЕЦ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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2 жовтня суд має вирішити, чи платитимуть громади мільярдні борги орендарів ТЕЦ
Чернігівська ТЕЦ
фото: Чернігівська ТЕЦ

«Найгучніша справа зараз розгортається навколо Чернігівської ТЕЦ»

В Україні може з'явитися небезпечний прецедент: борги приватних компаній, які роками орендували міські ТЕЦ, намагаються «повісити» на місцеві бюджети. Фактично це означає, що за чужі фінансові проблеми доведеться розплачуватися звичайним платникам податків. Про це йдеться у статті «Українських новин».

Як зазначається у публікації, найгучніша справа зараз розгортається навколо Чернігівської ТЕЦ. Приватна фірма «Технова» у 2023 році, після багаторічної оренди, повернула місту зруйноване внаслідок російської агресії підприємство, але разом із ним передала майже 1,5 мільярда гривень власних боргів за газ, які накопичила ще до повномасштабної війни. Зараз місцеве «Теплокомуненерго» намагається оскаржити це рішення у суді.

«2 жовтня Верховний Суд розглядатиме ключову справу щодо переведення боргів приватної компанії «Технова» на комунальне підприємство «Теплокомуненерго» Чернігова. Від цього рішення залежить, чи стане в Україні нормою правило: приватний бізнес забирає прибутки собі, а фінансовий тягар та збитки перекладає на місцеві бюджети і звичайних платників податків», – пишуть «Українські новини».

Це рішення має стати показовим, адже схожі ситуації з поверненням ТЕЦ від приватних орендарів уже відбуваються у Сумах та деяких інших містах.

В матеріалі наголошується, що місцеві бюджети через війну і так критично урізані. Якщо Верховний Суд змусить міста виплачувати чужі борги, грошей на обігрів просто не залишиться, і опалювальний сезон у цих регіонах опиниться під реальною загрозою зриву.

Теги: бізнес опалювальний сезон ТЕЦ

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