Група ТАС заявила про замовну кампанію проти Сергія Тігіпка

Перші публікації з ознаками замовних з'явилися наприкінці серпня

Проти бізнесмена Сергія Тігіпка та групи ТАС намагаються організувати масштабну наклепницьку кампанію. Про це йдеться в матеріалі Regionews.

«Нам відомо про масові спроби домовитися з різними телеграм-каналами про публікацію вигаданих наклепницьких матеріалів про Сергія Тігіпка. Це відбувається просто зараз», - цитує видання заяву пресслужби групи.

Перші публікації з ознаками замовних з'явилися наприкінці серпня: в один день на різних майданчиках вийшли два «викриття» - від різних авторів, на різні теми, але зі спільною рамкою: радник керівника Офісу президента, його банки і «схеми».

При цьому обґрунтованість закидів викликає питання. В одній із публікацій автори заявляють про скерування скарги та заяви про кримінальне правопорушення, не вказуючи, куди, коли і під яким номером, - замість реквізитів наприкінці поста розміщено перелік із восьми відомств, від Офісу Генпрокурора до Нацбанку, та набір хештегів про схеми й корупцію. Заява без реквізитів, зазначає видання, не є підтвердженням чого-небудь.

Як зазначає видання, аналіз цих текстів за методикою Інституту масової інформації для розпізнавання замовних матеріалів показав збіг чотирьох ознак із п'яти: синхронність публікацій, відсутність позиції другої сторони, неперевірні посилання та непрозорість авторів.

У групі ТАС вважають, що ці публікації – лише початок кампанії.