Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Внесок металургії у ВВП України може впасти з довоєнних 10,3% майже до нуля (інфографіка)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Внесок металургії у ВВП України може впасти з довоєнних 10,3% майже до нуля (інфографіка)
АрселорМіттал Кривий Ріг
фото: АрселорМіттал Кривий Ріг / Facebook

У вересні росіяни уразили балістикою чотири великі металургійні підприємства

Українська металургія опинилася у найглибшій кризі за роки повномасштабної війни. Через серію російських ударів, блокаду портів, подорожчання залізничної логістики та торговельні обмеження ЄС зупинилися ключові підприємства, які забезпечували близько 90% виробництва сталі в країні. Про це йдеться в матеріалі NV.

За даними видання, у вересні 2026 року російськими балістичними ракетами були атаковані чотири великі металургійні підприємства. Три з них після ударів зупинили роботу. Серед найбільш постраждалих – «Запоріжсталь», «Каметсталь», ArcelorMittal Кривий Ріг та Дніпровський металургійний завод.

Найбільших руйнувань зазнала «Запоріжсталь»: підприємство було атаковане 11 і 27 серпня, а також 12 і 17 вересня, загалом - 17 балістичних ракет. Унаслідок атак загинули вісім працівників, ще 31 людина отримала поранення. Після першої серпневої атаки завод зупинив виробництво.

Пізніше ArcelorMittal Кривий Ріг повідомив, що не зможе відновити нормальну роботу до завершення війни. «Ми дійшли висновку, що більше не можемо безпечно експлуатувати ArcelorMittal Кривий Ріг. Ми обговорюємо майбутнє заводу з урядом України та зосередимося на збереженні інфраструктури, щоб після повернення миру залишалися можливості для відновлення виробництва», – заявив генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо.

За оцінкою NV, зупинені підприємства сукупно забезпечували близько 90% українського виробництва сталі. На них та завдяки їхній роботі були зайняті понад 30 тис. людей.

Внесок металургії у ВВП України може впасти з довоєнних 10,3% майже до нуля (інфографіка) фото 1

Керівник офісу генерального директора Метінвесту Олександр Водовіз раніше заявляв Financial Times, що через зупинку ключових заводів ситуація стала критичною. «Станом на сьогодні Україна більше не має металургійної промисловості», – сказав він.

Стан галузі ускладнюють не лише прямі руйнування. Металургійні компанії одночасно стикаються з блокадою чорноморських портів, подорожчанням залізничних перевезень, скороченням квот ЄС та дією CBAM.

Падіння виробництва вже відбивається на стані економіки. Якщо у 2021 році гірничо-металургійний комплекс формував близько 10,3% ВВП України, то вже у 2023 році його частка становила 5,7%, а у 2025-му – 5,5%. Для 2026 року цей прогноз становить близько нуля.

У результаті криза металургії загрожує не лише падінням виробництва сталі, а й втратою робочих місць, валютної виручки, податкових надходжень та промислової бази, від якої залежить майбутнє відновлення країни.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму понад 200 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Теги: завод металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За оцінками Асоціації, переробка брухту в Україні приносить більше податків і валютної виручки, ніж його експорт
Без мита для всіх країн відкривати експорт брухту ризиковано – EBA
Вчора, 13:30
Територія Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г. М. Берієва
Таганрог атакували ракети: що відомо про уражений завод
15 вересня, 02:47
Атака на підприємство сталася вночі 12 вересня
Атакований завод польської компанії у Звягелі зупинив роботу
13 вересня, 23:04
Економічні та моральні ресурси вичерпуються, популярність війни та здатність її продовжувати безкінечно падає
У повітрі знову запахло 2022 роком? Ми – на останньому відрізку нашої боротьби
12 вересня, 15:05
Пожежа у Саратові
У російському Саратові атаковано НПЗ
11 вересня, 03:31
Після російського удару по Дніпру спалахнула пожежа
Під ударом у Дніпрі опинився завод «Олейна», який належить американській корпорації
10 вересня, 13:52
В Енгельсі розташований однойменний військовий аеродром «Енгельс-2» – одна з основних баз стратегічної авіації Росії
Енгельс під атакою: у Саратові пролунали вибухи
8 вересня, 05:44
Павлодарський нафтохімічний завод у Казахстані
Росія залишилася без бензину з Казахстану: що завадило експорту
3 вересня, 02:33
Українська металургія приблизно на три чверті експортоорієнтована, а імпорт металопрокату за сім місяців зріс на 23,2%
Металургія може скоротити виробництво щонайменше на 50% до кінця року – ЗМІ
31 серпня, 12:45

Бізнес

Внесок металургії у ВВП України може впасти з довоєнних 10,3% майже до нуля (інфографіка)
Внесок металургії у ВВП України може впасти з довоєнних 10,3% майже до нуля (інфографіка)
Українська металургія переживає найважчу кризу за роки незалежності – директор GMK Center
Українська металургія переживає найважчу кризу за роки незалежності – директор GMK Center
Український бізнес зможе мати власне ППО: Кабмін готує зміни
Український бізнес зможе мати власне ППО: Кабмін готує зміни
McDonald's скоротив меню в усіх ресторанах України
McDonald's скоротив меню в усіх ресторанах України
PR-команду ДТЕК визнали найкращою за версією редакції MMR
PR-команду ДТЕК визнали найкращою за версією редакції MMR
Агросектор України зростає попри війну: хто став лідером за виторгом у 2026 році
Агросектор України зростає попри війну: хто став лідером за виторгом у 2026 році

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
84K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова
34K
Міністри приходять і йдуть, а Василь Васильович залишається. Секрет вічного генерала МВС

Новини

Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Сьогодні, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua