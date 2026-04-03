Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами: головне за ніч 3 квітня

Дайджест новин, що сталися у ніч 3 квітня 2026 року

Росія атакувала Україну балістичними ракетами та безпілотниками, президент США Дональд Трамп знову пригрозив Ірану та закликав укласти угоду, в американській армії відбулися кадрові зміни, а розвідка визначила, що іранські запаси ракет ще не вичерпані.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 3 квітня:

Удар по Україні

У ніч на 3 квітня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку балістичними ракетами Україну.

Харків

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Ігоря Терехова, ворог завдав чотирьох ударів по Київському району міста. Наразі триває збір детальної інформації щодо масштабів руйнувань. Також у місті є постраждала.

Цієї ночі окупанти вже били по Харкову безпілотниками. За інформацією Синєгубова, у Новобаварському районі зафіксовано влучання дрону в город. Пошкоджено вікна приватного будинку. Також атаковано Київський, Шевченківський та Салтівський райони. Наслідки «прильотів» уточнюються.

Запоріжжя

Майже одночасно з атакою на Харків вибухи пролунали у Запоріжжі. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив ракетний обстріл, про який раніше попереджали Повітряні сили ЗСУ через загрозу застосування балістики. Також під ворожим вогнем опинився Павлоград Дніпропетровської області – у мережі писали про вибухи.

До цього російська окупаційна армія вдарила по Запоріжжю безпілотниками. Федоров повідомив, що вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхівка та комунальне підприємство. Там понівечені вікна та балкони.

Іран все ще має значний ракетний потенціал

Нові оцінки американської розвідки суттєво розбігаються з публічними заявами президента Дональда Трампа щодо військових успіхів операції «Епічна лють».

Попри п’ять тижнів інтенсивних ударів США та Ізраїлю, Іран зберіг приблизно 50% своїх пускових установок та тисячі ударних безпілотників. Джерела CNN зазначають, що Тегеран залишається спроможним «сіяти хаос у регіоні», а значна частина його арсеналу просто переміщена в розгалужену мережу підземних тунелів та печер, що готувалися десятиліттями.

Трамп висунув ультиматум іранській владі

Президент США Дональд Трамп відсвяткував руйнування стратегічного мосту B1, що з’єднує Тегеран із сусіднім містом Карадж.

У своїй соцмережі Truth Social він оприлюднив відео вибуху, супроводжуючи його закликом до іранського уряду негайно укласти мирну угоду, «поки від країни ще щось залишилося». Трамп вкотре підтвердив готовність знищити ключову інфраструктуру та енергосистему Ірану, якщо його лідери не припинять блокаду Ормузької протоки.

Гегсет звільнив начальника штабу армії США

Міністр оборони США Піт Хегсет (ліворуч) та начальник штабу армії генерал Ренді Джордж

Міністр оборони США Піт Гегсет відправив у відставку начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа.

Офіційне підтвердження вже надав речник Пентагону Шон Парнелл, зазначивши, що 41-й очільник штабу «негайно залишає посаду». За даними джерел CBS News, причиною такого рішення стало бажання Гегсета бачити на цій ключовій посаді людину, яка беззаперечно втілюватиме стратегічне бачення президента Дональда Трампа та керівництва Пентагону.

