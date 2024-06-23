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Бізнес на черешні. Виробник пояснив, навіщо ягоду тримають у газовій камері

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Бізнес на черешні. Виробник пояснив, навіщо ягоду тримають у газовій камері
У середовищі регульованої атмосфери зберігається не лише черешня, а й інші плоди
фото з відкритих джерел

Перед продажем ягоду охолоджують до 2 градусів за Цельсієм

Черешня зберігається у спеціальному середовищі регульованої атмосфери: це суміш різних газів, яка подовжує життя фруктів. Про це розповіла президент Асоціації «Ягідництво України», голова спілки «Інноваційне фермерство та кооперація» Ірина Кухтіна для «Главкома».

За її словами, у таких умовах зберігають не лише черешню, а й інші плоди: «Під кожен різновид фруктів є своя суміш. Відповідно, коли черешня зберігається, то у спеціальній газовій камері. Камера відчиняється вже безпосередньо перед продажем. Є й інші рішення, до прикладу, коли палета з черешнею запаковується у спеціальний пакет із газовою сумішшю».

Температура у таких камерах теж є регульованою, відповідно до потреб ягоди. Співзасновник ужгородського фермерського господарства «Коник» Андрій Мелех додав, що перед продажем черешню охолоджують до 2 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, у травні «Главком» відвідав ринок та супермаркети і поцікавився, скільки коштує перша черешня у столиці. Зазвичай ці ягоди можна побачити у продажу не раніше першої декади червня, але сезон продажу черешні у Києві розпочався раніше звичайного.

До слова, експерти дають переважно оптимістичні прогнози щодо поточного сезону ягід і фруктів, але на перебіг сезону і на ціну впливатиме відразу низка факторів.

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Теги: фермерство черешня

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