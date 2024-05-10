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Скільки у Києві коштує полуниця: огляд цін

Ірина Міллер
glavcom.ua
Скільки у Києві коштує полуниця: огляд цін
У Києві стартував сезон полуниці
фото: glavcom.ua

Найдешевша полуниця сьогодні коштує 55 грн за кілограм

У Києві почався масовий продаж полуниці. Ягід вже багато, та й ціни різні. «Главком» відвідав ринок та супермаркети і поцікавився, скільки коштує полуниця сьогодні. 

Полуниця у супермаркеті «Варус»
Полуниця у супермаркеті «Варус»
фото glavcom.ua

Найвищою виявилася ціна на ціннику у супермаркеті «Варус». Там полуниця коштує 189 грн за кілограм. Щоправда, її віддають зі знижкою 50%. У результаті виходить 95 грн за кілограм. 

Полуниця з Одещини
Полуниця з Одещини
фото glavcom.ua

Біля супермаркету, на лотках стихійної торгівлі полуниця з Одеси коштує 60 грн за кілограм. Черга до п'яти людей стоїть постійно. Здебільшого покупці беруть один лоток, який у середньому важить пів кілограма. 

Полуниця у супермаркеті «Сільпо»
Полуниця у супермаркеті «Сільпо»
фото glavcom.ua

У супермаркеті «Сільпо» продається полуниця фермерська по 134 грн. Покупців біля ягід немає, та й самих ягід ще небагато.

У Екомаркеті полуниці сьогодні не було. 

На критому ринку біля метро «Мінська» полуниця по 150 грн, продавчиня запевнила, що то найсмачніша ягода. Щоправда, попросила не фотографувати свій товар. 

На лотках, які масово почали э'являтися у Києві, ціни від 55 грн за кілограм ягід, які до вечора трохи втратили товарний вид до 140 грн за «медову Румбу» з Черкас.

4 фото
На весь екран
Ціни на полуницю у Києві
фото glavcom.ua

Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» у коментарі 24 Каналу повідомила, що нині ціна на полуницю є майже утричі нижчою, ніж в аналогічний період минулого року. Зараз її вартість варіюється від 35 грн до 80 грн за кілограм.  Вона нагадала, що минулого року полуниця в магазинах коштувала 150 – 180 грн за кілограм. А в опті – близько 120 грн.

Як стверджує Попович, що полуниця, яка зараз вже у масовому продажі – суто українська. Це повʼязано із теплими погодними умовами на Закарпатті. Більше того, ціна на ягоду може опуститися ще нижче у найближчі два тижні.

Нагадаємо, вчені з Королівського університету Белфаста в Північній Ірландії провели дослідження, яке показало, що люди, які вживали продукти з високим вмістом флавоноїдів, мали нижчий артеріальний тиск.  

Полуниця та чорниця багаті на корисні рослинні сполуки, які називаються антоціанами, вони надають ягодам яскравого червоного, синього та фіолетового кольорів. Дослідники пов’язують їх із покращенням здоров’я людини.

Результати досліджень вказують, що жінки, які їли більш як три порції чорниці або полуниці на тиждень, мали на 34 відсотки менший ризик серцевого нападу, ніж ті, хто їв менше.

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До слова, через інфляцію зростають ціни на продукти харчування по всій планеті, але спортивних вболівальників на Вімблдоні це не стосується.  Ось уже 13 років британська полуниця і вершки незмінно коштують £2,50 (118,71 грн за курсом НБУ) для відвідувачів щорічного тенісного чемпіонату, який стартував 3 липня. Кількість ягід полуниці – 10 штук на порцію – також залишилася незмінною. 

Відомо, що полуницю для Вімблдонського турніру вирощують на фермі Hugh Lowe в графстві Кент, що за 64 кілометри від Вімблдона. А оскільки під час чемпіонатів збирання врожаю починається о 5-й ранку, частина врожаю ягід з’їдається того ж дня, коли його і збирають.

Теги: метро ринок продукти харчування ягода Сільпо черга полуниця вчені

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