Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Фермери перекрили дороги у центральній частині Польщі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Фермери перекрили дороги у центральній частині Польщі
Полські фермери знову вийшли на протест
фото: tvn24.pl

Польські фермери влаштували новий протест проти ввезення сільгосппродукції з України

Польські фермери перекрили дороги у столичному Мазовецькому воєводстві. Про це пише портал tvn24. Протестувальники вимагають залишити в силі обмеження на експорт сільгосппродукції з України.

Декілька десятків одиниць сільськогосподарської техніки перекрили дороги в районі міст Калушин, Закрент та Мінськ-Мазовецький. Поліцейські не роблять спроб перешкоджати учасникам акції та рекомендують водіям варіанти об'їзду. Організатори обіцяють завершити акцію о 18:30 (19:30 за київським часом).

Напередодні стало відомо, що 20 фермерських спілок Польщі склали новий список вимог, який планують передати до сейму. Головні вимоги залишаються незмінними, сільгоспвиробники закликають зберегти обмеження на експорт української сільгосппродукції та скасувати невигідні положення програми ЄС «Зелений курс». Крім того, фермери вимагають збільшити терміни кредитування до 25–30 років, ухвалити закон про «сільські території», відрегулювати процес оренди орних земель та скасувати заборону на забій худоби з релігійною метою.

Раніше стало відомо, що близько 3,2 тис. вантажівок застрягли в чергах на кордоні України з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною. Проїзду фур заважали польські фермери, які блокували пункти пропуску Ягодин, Угринів та Равва-Руська.

До слова, у Польщі не вистачає українських робітників. Замість сезонної роботи українські біженці виїжджають до інших країн ЄС. В результаті немає бажаючих виконувати сезонні роботи.Влітку у Польщі можна заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис. грн), але вже другий рік поспіль країна відчуває кадровий голод. Громадяни України, які зазвичай приїжджають на сезонні роботи влітку, зараз обирають країни Західної Європи через вищі зарплати та відкритість їхніх ринків праці після повномасштабного вторгнення, повідомляє Міграційна платформа EWL.

Читайте також: Польща призупинила переговори з Україною щодо протестів фермерів? Посол зробив заяву
Теги: Польща економіка дороги страйк фермерство фермер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«В Україні ситуація із самозабезпеченням газом незрівнянно краще ніж в ЄС»
Чи на часі лібералізація газового сектору й створення ліквідної газової біржі?
4 травня, 15:17
Уряд Дональда Туска оприлюднив розпорядження про доплати до проданого фермерами зерна, що було основною вимогою фермерів, які в лютому протестували на кордоні з Україною та по всій Польщі
В українсько-польських відносинах повіяло оптимізмом. І ось чому
28 квiтня, 13:59
Низка компаній у Польщі заявила про звільнення робітників
Масштабні звільнення на підприємствах у Польщі: експерти пояснили, чого чекати
24 квiтня, 18:44
Уряд РФ порекомендував зовнішньоторговельним компаніям перейти до бартерних операцій, які були однією з причин дефолту 1998 року
Професор Ліпсіц: Економіка Росії йде у тіньову, кримінальну, бандитську сферу
1 травня, 07:30
Наразі вартість одного долара у Росії, за оцінками експертів, може сягати позначки у 120 руб
Скільки зараз коштує рубль? Економіст пояснив секрет стабільності російської валюти
29 квiтня, 15:42
У Варшаві в ДТП загинуло двоє українців
У Варшаві в ДТП загинуло двоє українців
5 травня, 03:45
Зеленський провів розмову з Туском щодо ситуації в Харківській області
Зеленський анонсував «амбітну» безпекову угоду з Польщею
16 травня, 19:30
Денис Малюська заявив, що прибутку від заморожених російських активів не вистачає для того, щоб воювати
Міністр юстиції назва суму, яка потрібна Україні, щоб виграти війну
12 травня, 16:35
Елементом зміцнення кордону має стати створення системи укріплень
Туск виділяє $2 млрд на укріплення кордону з РФ: як на це відреагували поляки
20 травня, 08:30

Економіка

Фермери перекрили дороги у центральній частині Польщі
Фермери перекрили дороги у центральній частині Польщі
Системи Himars та боєприпаси. США готують нову допомогу для України – AP
Системи Himars та боєприпаси. США готують нову допомогу для України – AP
Євросоюз вигадав, як залишити росіян без люксових автівок
Євросоюз вигадав, як залишити росіян без люксових автівок
Фінляндія продала з аукціону велосипеди мігрантів із РФ, на яких вони штурмували кордон
Фінляндія продала з аукціону велосипеди мігрантів із РФ, на яких вони штурмували кордон
«Газпром» може втратити останнього великого клієнта в ЄС
«Газпром» може втратити останнього великого клієнта в ЄС
Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених російських активів
Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених російських активів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Путін подарував королю Бахрейну такий же подарунок, як і Кім Чен Ину
44K
Путін вигадав, як помститися США за конфіскацію російських активів
23K
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
13K
Пєсков влаштував істерику через заборону в’їзду росіян до Норвегії
8075
Відомого батюшку Московської церкви, який прямував за кордон, зсадили з поїзда
4503
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців

Новини

Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
Сьогодні, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Сьогодні, 10:58
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Вчора, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Вчора, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Вчора, 14:31

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua