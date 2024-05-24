Фермери перекрили дороги у центральній частині Польщі

Польські фермери влаштували новий протест проти ввезення сільгосппродукції з України

Польські фермери перекрили дороги у столичному Мазовецькому воєводстві. Про це пише портал tvn24. Протестувальники вимагають залишити в силі обмеження на експорт сільгосппродукції з України.

Декілька десятків одиниць сільськогосподарської техніки перекрили дороги в районі міст Калушин, Закрент та Мінськ-Мазовецький. Поліцейські не роблять спроб перешкоджати учасникам акції та рекомендують водіям варіанти об'їзду. Організатори обіцяють завершити акцію о 18:30 (19:30 за київським часом).

Напередодні стало відомо, що 20 фермерських спілок Польщі склали новий список вимог, який планують передати до сейму. Головні вимоги залишаються незмінними, сільгоспвиробники закликають зберегти обмеження на експорт української сільгосппродукції та скасувати невигідні положення програми ЄС «Зелений курс». Крім того, фермери вимагають збільшити терміни кредитування до 25–30 років, ухвалити закон про «сільські території», відрегулювати процес оренди орних земель та скасувати заборону на забій худоби з релігійною метою.

Раніше стало відомо, що близько 3,2 тис. вантажівок застрягли в чергах на кордоні України з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною. Проїзду фур заважали польські фермери, які блокували пункти пропуску Ягодин, Угринів та Равва-Руська.

До слова, у Польщі не вистачає українських робітників. Замість сезонної роботи українські біженці виїжджають до інших країн ЄС. В результаті немає бажаючих виконувати сезонні роботи.Влітку у Польщі можна заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис. грн), але вже другий рік поспіль країна відчуває кадровий голод. Громадяни України, які зазвичай приїжджають на сезонні роботи влітку, зараз обирають країни Західної Європи через вищі зарплати та відкритість їхніх ринків праці після повномасштабного вторгнення, повідомляє Міграційна платформа EWL.