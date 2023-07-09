У США розбився корпоративний літак, ніхто не вижив

Бізнес-джет летів з Лас-Вегаса та розбився приблизно за 136,79 км на південь від Лос-Анджелеса

Поблизу аеропорту Френч-Веллі невеликий корпоративний літак розбився та згорів. Усі шість осіб, які перебували на борту загинули. Про це повідомляє Reuters.

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Бізнес-джет Cessna C550 летів з Лас-Вегаса та розбився приблизно за 136,79 км на південь від Лос-Анджелеса. Дані ресурсу для відстеження польотів FlightAware свідчать про те, що лише один бізнес-джет летів за таким маршрутом. Він здійснив одне коло біля поля перед тим, як знизитися.

Офіс шерифа в окрузі Ріверсайд повідомив, що офіційні особи, які відреагували на катастрофу, виявили літак, повністю охоплений вогнем у полі, і що шість пасажирів були оголошені загиблими на місці події.

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Аварію розслідуватиме Національна рада з безпеки на транспорті Сполучених Штатів Америки.

Раніше повідомлялося, що два колумбійських Т-27 Tucano зіткнулися під час навчань Військово-повітряних сил країни. Під час зіткнення загинув пілот, підполковник Маріо Андреса Гонсалеса. Інший пілот не постраждав.

Інцидент стався під час підготовки до авіашоу, яке має відбутися 20 липня в місті Ріо-Негро. Тренування проходили на військовому аеродромі Апіай у місті Вільявісенсіо.

До слова, працівники Національного музею авіації України розкопали в яру під Києвом вісім британських винищувачів Hawker Hurricane часів Другої світової війни.

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